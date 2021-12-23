Путин отказался решать проблемы с долгами бывшей компании Чубайса

23 декабря 2021 в 17:08 Размер текста - 17 +

Путин высказался о необходимости Роснано погасить свои долги перед банками Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Корпорация «Роснано» имеет госгарантии, но должна работать по рыночным законам и самостоятельно решать вопросы с кредиторами. Такое заявление сделал на итоговой пресс-конференции 2021 года президент России Владимир Путин. С места проведения мероприятия передает корреспондент URA.RU. «Надо, чтобы компания, а не государство, работала со своими кредиторами, с банками», — заявил Владимир Путин, комментируя долги компании «Роснано», которую до 2020 года возглавлял нынешний спецпредставитель Путина по работе с Западом Анатолий Чубайс. По словам Путина, новое руководство компании получило полный карт-блашн на изучение этой проблемы. В то же время Путин отметил, что «Роснано» по сути является венчурной компанией, инициатором которой во время работы в правительстве был он сам. «Часть проектов реализовано успешно, часть, к сожалению, не удалась. Это рискованные вложения. Поэтому государства обеспечивало работу своими гарантиями», — объяснил президент РФ. По отчетам «Роснано», на середину 2021 года обязательства компании по облигационным займам были в районе 58 млрд рублей, по банковским кредитам — более 76 млрд. По данным агентства Fitch, в декабре более половины долга группы составляли банковские кредиты. Большая пресс-конференция Путина проводится с 17-й раз с 2001 года. В этом году на мероприятие приехали 507 журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала, где выступает президент. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Корпорация «Роснано» имеет госгарантии, но должна работать по рыночным законам и самостоятельно решать вопросы с кредиторами. Такое заявление сделал на итоговой пресс-конференции 2021 года президент России Владимир Путин. С места проведения мероприятия передает корреспондент URA.RU. «Надо, чтобы компания, а не государство, работала со своими кредиторами, с банками», — заявил Владимир Путин, комментируя долги компании «Роснано», которую до 2020 года возглавлял нынешний спецпредставитель Путина по работе с Западом Анатолий Чубайс. По словам Путина, новое руководство компании получило полный карт-блашн на изучение этой проблемы. В то же время Путин отметил, что «Роснано» по сути является венчурной компанией, инициатором которой во время работы в правительстве был он сам. «Часть проектов реализовано успешно, часть, к сожалению, не удалась. Это рискованные вложения. Поэтому государства обеспечивало работу своими гарантиями», — объяснил президент РФ. По отчетам «Роснано», на середину 2021 года обязательства компании по облигационным займам были в районе 58 млрд рублей, по банковским кредитам — более 76 млрд. По данным агентства Fitch, в декабре более половины долга группы составляли банковские кредиты. Большая пресс-конференция Путина проводится с 17-й раз с 2001 года. В этом году на мероприятие приехали 507 журналистов. URA.RU ведет прямую трансляцию из зала, где выступает президент.