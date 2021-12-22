В Тюменской области изменился перечень электронных госуслуг

Функционал регионального портала оказания электронных госуслуг был урезан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На портале государственных услуг Тюменской области больше не оказываются услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния и не ведется информирование о положении на рынке труда. Об этом сообщает официальный сайт департамента информатизации Тюменской области. Теперь правила предоставления такой информации будут устанавливаться на федеральном уровне.

«В правительстве РФ подписано постановление, которое вносит изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными региональными и муниципальными органами власти. Из перечня удалены услуги государственной регистрации актов гражданского состояния, информирование о положении на рынке труда на территории субъекта РФ и другие, а это означает, что правила их предоставления будут устанавливаться на федеральном уровне», — сообщает официальный сайт департамента информатизации Тюменской области.

Там добавили, что перечень типовых услуг был значительно расширен. «В него добавлены услуги аттестации педагогов, предоставления бесплатного жилья, согласование перепланировки в квартире и так далее. Эти изменения направлены на формирование единой цифровой среды, чтобы граждане смогли получать региональные и муниципальные услуги в электронном виде на Едином портале госуслуг по единым правилам, вне зависимости от региона проживания», — сообщает департамент информатизации.

Модернизация электронных механизмов оказания государственных и муниципальных услуг в Тюменской области проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика России». Он рассчитан до 2024 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам