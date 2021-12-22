22 декабря 2021

В Перми решили судьбу детсада, принадлежавшего миллиардеру

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, дошкольное учреждение, детский садик
Детский сад откроется в ЖК «Арсенал», который строила компания пермского бизнесмена Александра Репина Фото:

Администрация Перми определилась с помещениями для детсада, ранее принадлежавшими владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Они перейдут под управление учреждения дошкольного образования «Гармония».

«Помещения детсада в ЖК „Арсенал“, которые застройщик „Сатурн-Р“ по решению суда вместе со зданием школы передал муниципалитету, закрепили за учреждением „Гармония“. В детском саду планируют открыть три группы полного дня для детей с 1,5 до 7 лет», — пишет 59.ру со ссылкой на департамент образования администрации Перми. Детский сад будет рассчитан на 75 мест, точные сроки его открытия в мэрии не сообщили.

Ранее принадлежащее Репину ООО «СМУ № 3» судилось с краевыми и городскими властями из-за новой школы, построенной в ЖК «Арсенал». Застройщик, несмотря на договоренности с властями, отказался передавать здание администрации Перми. Суд встал на сторону мэрии, обязав строительную компанию передать построенное здание на баланс города.

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Администрация Перми определилась с помещениями для детсада, ранее принадлежавшими владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Они перейдут под управление учреждения дошкольного образования «Гармония». «Помещения детсада в ЖК „Арсенал“, которые застройщик „Сатурн-Р“ по решению суда вместе со зданием школы передал муниципалитету, закрепили за учреждением „Гармония“. В детском саду планируют открыть три группы полного дня для детей с 1,5 до 7 лет», — пишет 59.ру со ссылкой на департамент образования администрации Перми. Детский сад будет рассчитан на 75 мест, точные сроки его открытия в мэрии не сообщили. Ранее принадлежащее Репину ООО «СМУ № 3» судилось с краевыми и городскими властями из-за новой школы, построенной в ЖК «Арсенал». Застройщик, несмотря на договоренности с властями, отказался передавать здание администрации Перми. Суд встал на сторону мэрии, обязав строительную компанию передать построенное здание на баланс города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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