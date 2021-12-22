В Перми решили судьбу детсада, принадлежавшего миллиардеру

23 декабря 2021 в 18:07 Размер текста - 17 +

Детский сад откроется в ЖК «Арсенал», который строила компания пермского бизнесмена Александра Репина Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Перми определилась с помещениями для детсада, ранее принадлежавшими владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Они перейдут под управление учреждения дошкольного образования «Гармония». «Помещения детсада в ЖК „Арсенал“, которые застройщик „Сатурн-Р“ по решению суда вместе со зданием школы передал муниципалитету, закрепили за учреждением „Гармония“. В детском саду планируют открыть три группы полного дня для детей с 1,5 до 7 лет», — пишет 59.ру со ссылкой на департамент образования администрации Перми. Детский сад будет рассчитан на 75 мест, точные сроки его открытия в мэрии не сообщили. Ранее принадлежащее Репину ООО «СМУ № 3» судилось с краевыми и городскими властями из-за новой школы, построенной в ЖК «Арсенал». Застройщик, несмотря на договоренности с властями, отказался передавать здание администрации Перми. Суд встал на сторону мэрии, обязав строительную компанию передать построенное здание на баланс города. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Перми определилась с помещениями для детсада, ранее принадлежавшими владельцу холдинга «Сатурн-Р» Александру Репину. Они перейдут под управление учреждения дошкольного образования «Гармония». «Помещения детсада в ЖК „Арсенал“, которые застройщик „Сатурн-Р“ по решению суда вместе со зданием школы передал муниципалитету, закрепили за учреждением „Гармония“. В детском саду планируют открыть три группы полного дня для детей с 1,5 до 7 лет», — пишет 59.ру со ссылкой на департамент образования администрации Перми. Детский сад будет рассчитан на 75 мест, точные сроки его открытия в мэрии не сообщили. Ранее принадлежащее Репину ООО «СМУ № 3» судилось с краевыми и городскими властями из-за новой школы, построенной в ЖК «Арсенал». Застройщик, несмотря на договоренности с властями, отказался передавать здание администрации Перми. Суд встал на сторону мэрии, обязав строительную компанию передать построенное здание на баланс города.