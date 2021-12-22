Сбер отметил Новый год в самом дорогом ресторане Салехарда

Сейчас ресторан работает только на обслуживание корпоративов (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

Сотрудники ямальского отделения «Сбербанка» отгуляли новогодний корпоратив в самом дорогом ресторане Салехарда «Панорама». Сейчас заведение работает только на подобные мероприятия, для остальных посетителей оно закрыто. Средняя цена за праздник составляет от 225 тысяч рублей. По данным источников URA.RU, это самый дорогой ресторан города.

«Заведение открывает свои двери только для компаний от 50—60 человек, за каждого платится по 4500 рублей. „Сбербанк“ в Салехарде может позволить себе такое удовольствие, вот и отгуляли в этом ресторане», — рассказывает собеседник агентства.

В пресс-службе Уральского банка ПАО «Сбербанк» URA.RU подтвердили, что корпоратив действительно прошел в «Панораме». «Выбор места для праздничного вечера — это личное дело сотрудников банка. Ресторан был оплачен средствами профсоюза и личными финансовыми вложениями самих работников», — уточнили в пресс-службе компании.

Также там отметили, что праздник прошел с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Все присутствующие на корпоративе за два дня сдали ПЦР-тесты, несмотря на то, что 97% сотрудников привито, сообщили в компании.

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