23 декабря 2021

В Мурманской области в результате ДТП пострадали 8 детей

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло в Мурманской области в 20:00 по московскому времени Фото:

В Мурманской области в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых восемь — дети. Об этом сообщил источник в одной из экстренных служб региона.

«Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», — поделился источник в РИА «Новости».

По его словам, авария произошла в районе 20:00 по мск. Уточняется, что ДТП было на трассе Р-21 «Кола».

Ранее с участием детей ДТП произошло под Ярославлем. На момент события в салоне находились 19 человек, из них 14 пассажиров — школьники лет 10-12. Дети ехали в Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые были госпитализированы.

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В Мурманской области в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых восемь — дети. Об этом сообщил источник в одной из экстренных служб региона. «Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», — поделился источник в РИА «Новости». По его словам, авария произошла в районе 20:00 по мск. Уточняется, что ДТП было на трассе Р-21 «Кола». Ранее с участием детей ДТП произошло под Ярославлем. На момент события в салоне находились 19 человек, из них 14 пассажиров — школьники лет 10-12. Дети ехали в Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые были госпитализированы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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