В Мурманской области в результате ДТП пострадали 8 детей

24 декабря 2021 в 00:55 Размер текста - 17 +

ДТП произошло в Мурманской области в 20:00 по московскому времени Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Мурманской области в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых восемь — дети. Об этом сообщил источник в одной из экстренных служб региона. «Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», — поделился источник в РИА «Новости». По его словам, авария произошла в районе 20:00 по мск. Уточняется, что ДТП было на трассе Р-21 «Кола». Ранее с участием детей ДТП произошло под Ярославлем. На момент события в салоне находились 19 человек, из них 14 пассажиров — школьники лет 10-12. Дети ехали в Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые были госпитализированы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мурманской области в результате ДТП пострадали 10 человек, из которых восемь — дети. Об этом сообщил источник в одной из экстренных служб региона. «Мурманская область, город Оленегорск, произошло ДТП с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились 26 человек. В лечебные учреждения для осмотра направлены 10 человек, в том числе восемь детей», — поделился источник в РИА «Новости». По его словам, авария произошла в районе 20:00 по мск. Уточняется, что ДТП было на трассе Р-21 «Кола». Ранее с участием детей ДТП произошло под Ярославлем. На момент события в салоне находились 19 человек, из них 14 пассажиров — школьники лет 10-12. Дети ехали в Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые были госпитализированы.