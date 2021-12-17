Полтора десятка детей пострадали в ДТП под Ярославлем

Пассажирский автобус опрокинулся в Ярославской области. Об этом сообщает telegram-канал РЕН-ТВ.
По информации издания, в салоне находились 19 человек, в том числе — 14 школьников 10-12 лет. Дети ехали в подмосковный Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые госпитализированы.
Согласно предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что по трассе рассыпались бревна, которые перевозил лесовоз. Автобус, перевозивший юных спортсменов, ехал из Ростова. Он врезался в бревна и завалился на бок.
Пассажирский автобус опрокинулся в Ярославской области. Об этом сообщает telegram-канал РЕН-ТВ. По информации издания, в салоне находились 19 человек, в том числе — 14 школьников 10-12 лет. Дети ехали в подмосковный Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые госпитализированы. Согласно предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что по трассе рассыпались бревна, которые перевозил лесовоз. Автобус, перевозивший юных спортсменов, ехал из Ростова. Он врезался в бревна и завалился на бок.