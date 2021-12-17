17 декабря 2021

Полтора десятка детей пострадали в ДТП под Ярославлем

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ДТП под Челябинском Троицкий тракт, автобус дтп
В ДТП попал автобус (архивное фото) Фото:

Пассажирский автобус опрокинулся в Ярославской области. Об этом сообщает telegram-канал РЕН-ТВ.

По информации издания, в салоне находились 19 человек, в том числе — 14 школьников 10-12 лет. Дети ехали в подмосковный Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые госпитализированы.

Согласно предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что по трассе рассыпались бревна, которые перевозил лесовоз. Автобус, перевозивший юных спортсменов, ехал из Ростова. Он врезался в бревна и завалился на бок.

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Пассажирский автобус опрокинулся в Ярославской области. Об этом сообщает telegram-канал РЕН-ТВ. По информации издания, в салоне находились 19 человек, в том числе — 14 школьников 10-12 лет. Дети ехали в подмосковный Солнечногорск на соревнования. Они и сопровождавшие их взрослые госпитализированы. Согласно предварительным данным, авария могла произойти из-за того, что по трассе рассыпались бревна, которые перевозил лесовоз. Автобус, перевозивший юных спортсменов, ехал из Ростова. Он врезался в бревна и завалился на бок.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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