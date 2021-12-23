В России будут строить дороги из мусора

В РФ будут строить федеральные трассы из вторичных материалов. Соответствующий документ подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).
«В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР)», пишут «Известия». Копия меморандума есть в распоряжении издания.
В соответствии с документом, к 2030 году доля применения отходов в строительстве дорог должна составлять 30%. В качестве материалов планируют использовать резиновую крошку от шин, компост из пищевых отходов, при этом применение вторсырья не должно влиять на эксплуатационные и экологические характеристики дорог.
В РФ будут строить федеральные трассы из вторичных материалов. Соответствующий документ подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). «В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР)», пишут «Известия». Копия меморандума есть в распоряжении издания. В соответствии с документом, к 2030 году доля применения отходов в строительстве дорог должна составлять 30%. В качестве материалов планируют использовать резиновую крошку от шин, компост из пищевых отходов, при этом применение вторсырья не должно влиять на эксплуатационные и экологические характеристики дорог.