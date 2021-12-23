23 декабря 2021

В России будут строить дороги из мусора

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, екад, челябинский тракт, трасса м5, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Для строительства дорог планируют использовать крошку от утилизированных шин и компост из пищевых отходов Фото:

В РФ будут строить федеральные трассы из вторичных материалов. Соответствующий документ подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор).

«В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР)», пишут «Известия». Копия меморандума есть в распоряжении издания.

В соответствии с документом, к 2030 году доля применения отходов в строительстве дорог должна составлять 30%. В качестве материалов планируют использовать резиновую крошку от шин, компост из пищевых отходов, при этом применение вторсырья не должно влиять на эксплуатационные и экологические характеристики дорог.

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В РФ будут строить федеральные трассы из вторичных материалов. Соответствующий документ подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). «В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР)», пишут «Известия». Копия меморандума есть в распоряжении издания. В соответствии с документом, к 2030 году доля применения отходов в строительстве дорог должна составлять 30%. В качестве материалов планируют использовать резиновую крошку от шин, компост из пищевых отходов, при этом применение вторсырья не должно влиять на эксплуатационные и экологические характеристики дорог.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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