В России будут строить дороги из мусора

24 декабря 2021 в 03:30 Размер текста - 17 +

Для строительства дорог планируют использовать крошку от утилизированных шин и компост из пищевых отходов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В РФ будут строить федеральные трассы из вторичных материалов. Соответствующий документ подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). «В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР)», пишут «Известия». Копия меморандума есть в распоряжении издания. В соответствии с документом, к 2030 году доля применения отходов в строительстве дорог должна составлять 30%. В качестве материалов планируют использовать резиновую крошку от шин, компост из пищевых отходов, при этом применение вторсырья не должно влиять на эксплуатационные и экологические характеристики дорог. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В РФ будут строить федеральные трассы из вторичных материалов. Соответствующий документ подписали Российский экологический оператор (РЭО) и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). «В России планируют массово использовать для строительства федеральных дорог вторичные материальные ресурсы (ВМР)», пишут «Известия». Копия меморандума есть в распоряжении издания. В соответствии с документом, к 2030 году доля применения отходов в строительстве дорог должна составлять 30%. В качестве материалов планируют использовать резиновую крошку от шин, компост из пищевых отходов, при этом применение вторсырья не должно влиять на эксплуатационные и экологические характеристики дорог.