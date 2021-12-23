В офисе Зеленского пригрозили РФ поражением в войне с Украиной. «Зеленых клоунов столько вывезут»

24 декабря 2021 в 08:06 Размер текста - 17 +

Российская военная мощь очень сильно раздута, считает советник президента Украины Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потерпит поражение при попытке нападения на Киев. Советник аргументировал свое мнение тем, что российская военная мощь «очень сильно раздута». «Российские генералы доложили [президенту РФ Владимиру] Путину о реальной степени готовности вооруженных сил России к войне против Украины. Она никакая, на самом деле. То есть эти страшные 170 тысяч. Российская военная мощь очень сильно раздута. Они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным для них поражением, — заявил Арестович в интервью youtube-каналу Politeka Online. Также советник Зеленского назвал РФ «фабрикой по промышленному производству понтов». «Несмотря на активность российских военных, у них отсутствуют элементы, которые совершенно необходимы по войне. Зеленых клоунов отсюда вывезут такое количество», — считает он. Ранее президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что власти не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей на Донбассе, передает Правда.ру. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта, уточняет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Россия потерпит поражение при попытке нападения на Киев. Советник аргументировал свое мнение тем, что российская военная мощь «очень сильно раздута». «Российские генералы доложили [президенту РФ Владимиру] Путину о реальной степени готовности вооруженных сил России к войне против Украины. Она никакая, на самом деле. То есть эти страшные 170 тысяч. Российская военная мощь очень сильно раздута. Они, конечно, могут попытаться дернуться, но кончится это все страшным для них поражением, — заявил Арестович в интервью youtube-каналу Politeka Online. Также советник Зеленского назвал РФ «фабрикой по промышленному производству понтов». «Несмотря на активность российских военных, у них отсутствуют элементы, которые совершенно необходимы по войне. Зеленых клоунов отсюда вывезут такое количество», — считает он. Ранее президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что власти не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей на Донбассе, передает Правда.ру. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта, уточняет RT.