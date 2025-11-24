Логотип РИА URA.RU
В нижегородском аэропорту Чкаловский ограничил полеты

Аэропорт Чкаловский приостановил прием рейсов для обеспечения безопасности
24 ноября 2025 в 05:34
Аэропорт Нижнего Новгорода ограничил полеты

Фото: Илья Московец © URA.RU

В нижегородском аэропорту Чкаловский запрещены операции на взлет и посадку самолетов. Соответствующее уведомление опубликовала Росавиация.

«Аэропорт НИЖНИЙ НОВГОРОД (Чкалов). Введены временные ограничения на перелеты для обеспечения безопасности рейсов», — рассказал пресс-секретарь Артем Кореняко.

