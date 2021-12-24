Российских военных обложили данью жители Кемерово

Вымогателям платят даже воевавшие в Сирии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Юрга в Кемеровской области вымогатели обложили данью военнослужащих-контрактников, с которых получают до 300-400 тысяч рублей в месяц. Деньги гражданам платят как сержанты, так и офицеры, а лакомым куском для преступников стали участники спецоперации в Сирии. Об этом URA.RU рассказала глава ассоциации «Комитет солдатских матерей» (АКСМ) Светлана Голуб.

«В Юрге сложилась просто катастрофическая ситуация. Из-за безнаказанности местного криминалитета, который обложил данью военнослужащих-контрактников, последние вынуждены уходить со службы. Военным угрожают, шантажируют, а порой и применяют физическую силу. Служащие боятся обращаться в правоохранительные органы и вынуждены безропотно платить дань», — рассказала Светлана Голуб.

Она подчеркнула, что благодаря нескольким пострадавшим, которые все же обратились в полицию, преступников арестовали и возбудили уголовное дело. Однако после нескольких месяцев в СИЗО один из лидеров группы — местный житель Мударис Тартыков — вновь был выпущен на свободу и может оказывать давление на свидетелей.

Как утверждает один из потерпевших, Тартыков занимается поборами с 2017 года и собирает дань с почти сотни юргинских контрактников. Подробнее о том, как в России сформировалась система вымогательства с военных, URA.RU рассказывало ранее.

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