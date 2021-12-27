Голубые огоньки расчитаны на пожилую аудиторию Фото: Кадр из эфира телеканала «Россия»

Исполнители София Ротару и Валерий Леонтьев начали выступать на голубых огоньках еще в 80-е, с тех пор их смотрит эта же публика. Об этом URA.RU рассказал президент Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ), бывший генеральный директор Российской государственной телевизионной и радиовещательной компании «Останкино» Эдуард Сагалаев.

«Я ничего не имею против ни Леонтьева, ни Ротару. Но когда они пели в 1988 году на новогоднем огоньке, и те же исполнители поют сейчас, это, конечно, немножко смешно, немножко грустно. Это говорит о том, что вкусы нашей публики мало изменились. Сейчас соревнуются между собой Первый канал, Россия и НТВ. Мне смешно смотреть, как они перетягивают к себе одних и тех же звезд. В одно и то же время можно увидеть, как [Филипп] Киркоров поет на разных каналах», — сказал Эдуард Сагалаев.

По его мнению, новогодние концерты на центральных каналах не рассчитаны на молодых зрителей. «Возраст аудитории — 60+, для которой это все и делается. Сейчас есть рейтинг, он работает фрагментарно, по аудиториям. На 60+ это и рассчитано», — объяснил президент НОМ.

Также он сравнил советские новогодние программы с современными. «Технология очень изменилась, не было тогда ни спецэффектов таких, ни компьютерной графики, но в новогодних огоньках была атмосфера. Приходили туда [космонавт] Юрий Гагарин и [народный артист СССР] Юрий Никулин. Все знаменитости чувствовали себя там, как дома. Хотя говорят, что вместо коньяка был чай, я не знаю, я не пробовал. Но шампанское в бокалах было настоящее. Но самое главное, была другая атмосфера, которую создавали и ведущие, и участники. Что сейчас происходит на Новый год, это пародия на тот Новый год», — заключил бывший гендиректор «Останкино».

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