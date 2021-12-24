Новак сдвинул сроки запуска «Северного потока — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу 2021 года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.
«Процесс сертификации „Северного потока — 2“ может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе к концу этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в правительстве Германии сообщили, что «Северный поток — 2» не заработает раньше марта 2022 года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Германии отказаться от газопровода, пишет телеканал 360.
Газопровод «Северный поток — 2» будет готов к работе к концу 2021 года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак. «Процесс сертификации „Северного потока — 2“ может быть завершен в середине 2022 года. Газопровод будет готов к работе к концу этого года. Кабмин надеется, что газ может пойти в середине следующего года», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в правительстве Германии сообщили, что «Северный поток — 2» не заработает раньше марта 2022 года. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Германии отказаться от газопровода, пишет телеканал 360.