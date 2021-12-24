Турэксперты назвали самую дешевую страну для отдыха в Новый год

24 декабря 2021 в 16:04 Размер текста - 17 +

Улететь на море на новогодние праздники можно за 30 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На новогодние праздники дешевле всего улететь в Египет. Об этом URA.RU сообщили президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и председатель правления «Всероссийского объединения туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев. «Сейчас высокий спрос по всем направлениям, за исключением Шарм-эль-Шейха и Хургады. В Египет можно и за 20 тысяч рублей на человека улететь. С пакетом, с проживанием цена будет где-то 30 тысяч рублей. Надо смотреть даты и направления, где есть сложности с заполнением рейсов. Там именно такие цены», — сказал Михаил Мальцев. По его словам, операторы недостаточно сократили полетную программу в Египет. «Сейчас целый ряд операторов предлагает хорошую стоимость по ним, и эти направления вызывают опасения у них. В течение осеннего сезона, там были вопросы в части уровня сервиса, прохождения таможни и зоны пограничного контроля», — сообщил президент ассоциации. Роман Бобылев согласился с тем, что в Египте провести новогодние каникулы дешевле всего. «Если брать глобально с точки зрения цены и доступности организации отдыха, то, наверное, на зимний период конкурентов Египту сейчас нет», — отметил член совета при Ростуризме. По его словам, скидки по данному направлению предоставляет именно российская сторона. «К сожалению, египетская сторона не дает привлекательных предложений. Египтяне пытаются наверстать и заработать», — предупредил Бобылев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На новогодние праздники дешевле всего улететь в Египет. Об этом URA.RU сообщили президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев и председатель правления «Всероссийского объединения туристов», генеральный директор Клуба защиты прав туриста, член совета при Ростуризме Роман Бобылев. «Сейчас высокий спрос по всем направлениям, за исключением Шарм-эль-Шейха и Хургады. В Египет можно и за 20 тысяч рублей на человека улететь. С пакетом, с проживанием цена будет где-то 30 тысяч рублей. Надо смотреть даты и направления, где есть сложности с заполнением рейсов. Там именно такие цены», — сказал Михаил Мальцев. По его словам, операторы недостаточно сократили полетную программу в Египет. «Сейчас целый ряд операторов предлагает хорошую стоимость по ним, и эти направления вызывают опасения у них. В течение осеннего сезона, там были вопросы в части уровня сервиса, прохождения таможни и зоны пограничного контроля», — сообщил президент ассоциации. Роман Бобылев согласился с тем, что в Египте провести новогодние каникулы дешевле всего. «Если брать глобально с точки зрения цены и доступности организации отдыха, то, наверное, на зимний период конкурентов Египту сейчас нет», — отметил член совета при Ростуризме. По его словам, скидки по данному направлению предоставляет именно российская сторона. «К сожалению, египетская сторона не дает привлекательных предложений. Египтяне пытаются наверстать и заработать», — предупредил Бобылев.