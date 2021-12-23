23 декабря 2021

Главные врачи Пермского края объединяются для защиты медиков

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Временный госпиталь ГКБ №24 для больных COVID-19 на ВДНХ. Москва, врач, больница, медик, covid19, коронавирус, сиз, covid, ковид, врач в костюме, врач в маске, врач в защитном костюме, ковидный госпиталь, ковид19, госпитль
Пандемия подтолкнула медиков к объединению Фото:

В Пермском крае будет создан Совет главных врачей, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Одной из его задач станет защита прав и интересов медицинских работников.

«Объединение всех главных врачей региона позволит оперативно решать множество вопросов, возникающих в ходе управления медицинскими организациями. В особенности в сфере соблюдения прав и интересов медицинских работников», — говорится в сообщении минздрава.

Руководителем рабочей группы по созданию совета избрали Ирину Плащевскую — главного врача Городской клинической поликлиники Перми. Совет создается на базе общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края». В ближайшее время Плащевская займется определением состава совета и составлением плана его работы на 2022 год.

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В Пермском крае будет создан Совет главных врачей, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Одной из его задач станет защита прав и интересов медицинских работников. «Объединение всех главных врачей региона позволит оперативно решать множество вопросов, возникающих в ходе управления медицинскими организациями. В особенности в сфере соблюдения прав и интересов медицинских работников», — говорится в сообщении минздрава. Руководителем рабочей группы по созданию совета избрали Ирину Плащевскую — главного врача Городской клинической поликлиники Перми. Совет создается на базе общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края». В ближайшее время Плащевская займется определением состава совета и составлением плана его работы на 2022 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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