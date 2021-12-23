Главные врачи Пермского края объединяются для защиты медиков

Пандемия подтолкнула медиков к объединению Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермском крае будет создан Совет главных врачей, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Одной из его задач станет защита прав и интересов медицинских работников.

«Объединение всех главных врачей региона позволит оперативно решать множество вопросов, возникающих в ходе управления медицинскими организациями. В особенности в сфере соблюдения прав и интересов медицинских работников», — говорится в сообщении минздрава.

Руководителем рабочей группы по созданию совета избрали Ирину Плащевскую — главного врача Городской клинической поликлиники Перми. Совет создается на базе общественной организации «Профессиональное медицинское сообщество Пермского края». В ближайшее время Плащевская займется определением состава совета и составлением плана его работы на 2022 год.