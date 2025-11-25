В Чайковском разобрали свежеуложенную тротуарную плитку
Тротуарную плитку пришлось разобрать из-за ремонта на сетях
Фото: Илья Московец © URA.RU
В городе Чайковский Пермского края из-за аварии на коммунальных сетях рабочим пришлось убирать свежеуложенную тротуара плитку. Фото, которые сделали горожане, депутат краевого законодательного собрания Дмитрием Новокрещеновым поделился со своими подписчиками в соцсетях.
«Только закончили класть тротуарную плитку по ул. Мира, только приняли всю эту красоту, но, как оказалось, рано обрадовались. Теперь эту плитку уже снимают. Видимо вспомнили, что трубы под тротуаром гнилые. Да и менять собрались на трубы, совсем не первой свежести. Да, так и живем!», — отметил Новокрещенов. Судя по фото, работы ведут сотрудники чайковского филиала ПАО «Т Плюс».
В администрации Чайковского информацию о проведении аварийно-восстановительных работ на участке по улице Мира, о котором идет речь, URA.RU подтвердили. В мэрии заверили, что после устранения аварии, тротуар будет восстановлен силами местной ресурсоснабжающей организации.
