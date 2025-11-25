В Чайковском разобрали свежеуложенную тротуарную плитку

«Только закончили класть тротуарную плитку по ул. Мира, только приняли всю эту красоту, но, как оказалось, рано обрадовались. Теперь эту плитку уже снимают. Видимо вспомнили, что трубы под тротуаром гнилые. Да и менять собрались на трубы, совсем не первой свежести. Да, так и живем!», — отметил Новокрещенов. Судя по фото, работы ведут сотрудники чайковского филиала ПАО «Т Плюс».