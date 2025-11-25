Новогодние праздники начнутся в Перми с 14 декабря

«Праздничные новогодние мероприятия начнутся с церемонии зажжения огней на главной новогодней ели 14 декабря. Всего на территории Перми запланированы к проведению более 200 мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству», — сообщили в мэрии.

Так, уже с 17 декабря начнет работу дача Деда Мороза, где будет ждать организованные группы ребят. В январе она будет открыта для индивидуальных посетителей. Приемная Деда Мороза также откроется в Хрустальном зале на набережной Камы. Она откроет свои двери 25 декабря. В каникулы различные интерактивные программы пройдут как в ледовом городке на эспланаде, так и на центральной набережной.