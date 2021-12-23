23 декабря 2021

Махонин обвинил оппозицию в вымогательстве. «Это моральные уроды»

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Совет по предпринимательству при губернаторе. Пермь, махонин дмитрий
В момент назначения губернатором оппозиция просила у Махонина деньги и должности Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что оппозиционные политики в Прикамье после назначения вымогали у него деньги и должности. Такое заявление он сделал на встрече с главными редакторами пермских СМИ 24 декабря.

«СМИ любят называть каких-то людей общественниками. Я вот не понимаю почему, если некоторые из них регулярно участвуют в выборах? Это уже политики. И многих из тех людей, которые называют себя оппозиционными политиками, я хорошо знаю. Когда я пришел сюда работать (губернатором Пермского края в 2020 году — прим. ред.), они стали вымогать должности и деньги. Но это не оппозиционеры, а моральные уроды», — заявил он.

В целом он считает, что оппозиция безусловно должна быть как альтернатива. «Но с точки зрения, как развивать регион и как расставлять приоритеты», — высказался Махонин.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что оппозиционные политики в Прикамье после назначения вымогали у него деньги и должности. Такое заявление он сделал на встрече с главными редакторами пермских СМИ 24 декабря. «СМИ любят называть каких-то людей общественниками. Я вот не понимаю почему, если некоторые из них регулярно участвуют в выборах? Это уже политики. И многих из тех людей, которые называют себя оппозиционными политиками, я хорошо знаю. Когда я пришел сюда работать (губернатором Пермского края в 2020 году — прим. ред.), они стали вымогать должности и деньги. Но это не оппозиционеры, а моральные уроды», — заявил он. В целом он считает, что оппозиция безусловно должна быть как альтернатива. «Но с точки зрения, как развивать регион и как расставлять приоритеты», — высказался Махонин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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