В момент назначения губернатором оппозиция просила у Махонина деньги и должности Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что оппозиционные политики в Прикамье после назначения вымогали у него деньги и должности. Такое заявление он сделал на встрече с главными редакторами пермских СМИ 24 декабря.

«СМИ любят называть каких-то людей общественниками. Я вот не понимаю почему, если некоторые из них регулярно участвуют в выборах? Это уже политики. И многих из тех людей, которые называют себя оппозиционными политиками, я хорошо знаю. Когда я пришел сюда работать (губернатором Пермского края в 2020 году — прим. ред.), они стали вымогать должности и деньги. Но это не оппозиционеры, а моральные уроды», — заявил он.

В целом он считает, что оппозиция безусловно должна быть как альтернатива. «Но с точки зрения, как развивать регион и как расставлять приоритеты», — высказался Махонин.