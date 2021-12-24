В Госдуме хотят запретить россиянам запускать фейерверки

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Салют в честь 67-й годовщины смерти Иосифа Сталина. Екатеринбург, салют, фейерверк
Новый законопроект запрещает использовать пиротехнику в населенных пунктах Фото:

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, запрещающий использовать пиротехнику на территории населенных пунктов. Согласно документу, пиротехнику можно будет использовать только в специально отведенных и оборудованных местах.

«За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Предлагается на уровне федерального законодательства установить запрет применения пиротехнических изделий бытового назначения на территориях населенных пунктов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте Госдумы.

В законопроекте также предлагают закрепить термин «пиротехнические изделия бытового назначения», к которому будут относиться фейерверки и петарды. Закон даст органам государственной власти право устанавливать дополнительные ограничения на использование пиротехники.

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В Государственную Думу РФ внесен законопроект, запрещающий использовать пиротехнику на территории населенных пунктов. Согласно документу, пиротехнику можно будет использовать только в специально отведенных и оборудованных местах. «За время новогодних праздников в России от взрыва петард гибнет минимум два человека, десятки (большинство из которых дети) получают серьезные травмы, приводящие к ампутации пальцев и другим тяжелым последствиям для здоровья. Предлагается на уровне федерального законодательства установить запрет применения пиротехнических изделий бытового назначения на территориях населенных пунктов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, размещенному на сайте Госдумы. В законопроекте также предлагают закрепить термин «пиротехнические изделия бытового назначения», к которому будут относиться фейерверки и петарды. Закон даст органам государственной власти право устанавливать дополнительные ограничения на использование пиротехники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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