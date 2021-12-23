В Сургуте заблокировали счета одной из крупнейших УК

Жителям Сургута предлагают перейти в другие управляющие компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Налоговая инспекция Сургута (ХМАО) заблокировала банковские счета одной из крупнейших управляющих компаний города — «ДЕЗ Центрального жилого района». Об этом на заседании комитета гордумы сообщил депутатам директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Константин Киселев, передает корреспондент URA.RU.

«В ходе очередной проверки налоговым органом были выявлены нарушения, и счета данной управляющей компании были заблокированы. Это на сегодняшний день является определенной сложностью и не позволяет управляющей компании выполнять возложенные на нее обязанности», — прокомментировал ситуацию Киселев.

Он также добавил, что мэрия Сургута следит за развитием ситуации и будет контролировать, чтобы все 354 дома УК в случае необходимости перешли к другим управляющим компаниям или создали ТСЖ. Директор «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемит, присутствующий на встрече, уточнил, что претензии налоговой инспекции составляют свыше 350 миллионов рублей. Сами коммунальщики с ними не согласны и пытаются оспорить эти требования в суде.

Между тем, у коммунальщиков из-за блокировки счетов растут долги перед ресурсоснабжающими организациями. Задолженность только перед «Горводоканалом» составляет 110 млн рублей. «Если в середине года центральный ДЕЗ поддерживал задолженность на уровне 60-70 млн рублей, то сейчас он безусловный лидер антирейтинга. Из общей задолженности в 354 миллиона рублей треть берет на себя ДЕЗ, что ставит под угрозу финансовое положение „Горводоканала“. Производственная программа, утвержденная в тарифах на водоснабжение и водоотведение на этот год, составляет около 500 млн рублей и не позволит в полном объеме выполнять обязательства по ремонту и реконструкции сетей», — рассказала депутатам руководитель управления реализации «Горводоканала» Наталья Булгакова.

Ранее URA.RU сообщало, что ДЕЗ ЦЖР находится на грани банкротства. Налоговая инспекция выявила недоимки, посчитав, что коммунальщики искусственно раздробили бизнес.

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