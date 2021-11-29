Сургуту грозит передел коммунального рынка из-за ухода крупной УК

Сургутянам, возможно, придется искать замену одной из крупнейших УК в городе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одна из крупнейших управляющих компаний Сургута, — «ДЕЗ ЦЖР», — находится на грани банкротства из-за проблем с налоговой отчетностью. Жилфонд, который находится под ее контролем, может перейти в другие городские УК. Об этом URA.RU сообщил источник в коммунальной среде Сургута.

«ДЕЗ ЦЖР проще объявить себя банкротом, чтобы не отдавать долги ресурсоснабжающим организациям и налоговой инспекции. Коммунальщики создадут новые юрлица и смогут туда перевести жилфонд. Ну, а часть домов может быть передана другой крупной УК — „Сервис-3“. В ряде домов „ДЕЗ ЦЖР“ уже инициированы собрания собственников о переходе в другие УК», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что на данный момент в управлении у «ДЕЗ ЦЖР» находится свыше 350 домов.

Директор «ДЕЗ ЦЖР» Андрей Шемет в разговоре с URA.RU подтвердил информацию, что УК переживает непростые финансовые времена. «У нас финансовое положение не очень хорошее и сейчас происходит реорганизация. Но все работники — мастера, дворники, — они остаются на своих местах», — прокомментировал Шемет. Технический директор УК «Сервис-3» Андрей Цап в беседе с корреспондентом агентства заявил, что у его управляющей компании нет никаких договоренностей с «ДЕЗ ЦЖР». «Это свободный рынок, кто хочет, тот и идет», — прокомментировал Цап.

Ранее URA.RU сообщало, что у налоговой инспекции Сургута появились претензии к УК «ДЕЗ ЦЖР». По решению суда с управляющей компании планируется взыскать порядка 16 млн рублей за искусственное дробление бизнеса.