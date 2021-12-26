Минцифры начнет защищать свердловские больницы от хакеров

В Свердловской области проводится централизация региональных министерств и ведомств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Техническая защита информационных систем и сервисов свердловского минздрава перейдет в ведение минцифры региона в рамках масштабной централизации. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики (ДИП) Свердловской области.

«Министерство цифрового развития и связи Свердловской области берет на себя полномочия по обеспечению технической защиты информации в региональном министерстве здравоохранения», — говорится в сообщении ведомства со ссылкой на поручение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Также, согласно документу, региональное минцифры будет формировать единую систему цифровизации здравоохранения.

Эти реформации проходят в рамках централизации министерств и ведомств региона. В частности, в ведение областного минцифры также попадут информационно-аналитический центр минздрава и программно-техническое обеспечение министерства экономики и территориального развития региона.

Проекты по защите цифровых прав свердловчан реализуются в рамках нацпроекта «Цифровая Россия». Безопасность персональных данных является одним из приоритетов программы.

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