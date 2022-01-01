Власти РФ определили, как вырастет пенсия в 2022 году

01 января 2022 в 12:09 Размер текста - 17 +

Индексация пенсии запланирована на 5,9% Фото: Алексей Гущин © URA.RU С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности». «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Также, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, пенсии в 2023 году будут проиндексированы на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%. Среднегодовой размер страховой пенсии, согласно прогнозу, в 2022 году вырастет на 5% до 17 115,19 рубля (+818,68). Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличится на 5,6% (почти на тысячу) до 18 520,70 рубля. В январе 2021 года страховая пенсия в России выросла на 6,3%. В сентябре неработающим пенсионерам выплатили десять тысяч рублей. Вместе с этой доплатой средний размер пенсий по итогам 2021 года увеличился на 11,1%, что выше уровня инфляции. Инфляция в России по итогам 2021 года достигла около 8%. Однако в ходе большой пресс-конференции Путин пообещал проиндексировать пенсии на уровне фактической, а не прогнозируемой инфляции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

С 1 января 2022 года страховые пенсии в России проиндексируют на 5,9%. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на портале «Система обеспечения законодательной деятельности». «Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 5,9% устанавливается с 1 января 2022 года в сумме 6 401 рубль 10 копеек», — говорится в тексте законопроекта. Также, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, пенсии в 2023 году будут проиндексированы на 5,6%, а в 2024 — на 5,5%. Среднегодовой размер страховой пенсии, согласно прогнозу, в 2022 году вырастет на 5% до 17 115,19 рубля (+818,68). Страховая пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличится на 5,6% (почти на тысячу) до 18 520,70 рубля. В январе 2021 года страховая пенсия в России выросла на 6,3%. В сентябре неработающим пенсионерам выплатили десять тысяч рублей. Вместе с этой доплатой средний размер пенсий по итогам 2021 года увеличился на 11,1%, что выше уровня инфляции. Инфляция в России по итогам 2021 года достигла около 8%. Однако в ходе большой пресс-конференции Путин пообещал проиндексировать пенсии на уровне фактической, а не прогнозируемой инфляции.