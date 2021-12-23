Путин заявил о повышении пенсий в 2022 году

Правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Об этом на большой итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции.
Путин добавил, что в следующем году будут приняты решения по силовому блоку. По словам президента, нужно выровнять доходы в этой сфере. Это же должно коснуться и пенсий, отметил Путин.
Ранее о необходимости увеличить зарплаты и пенсии военным Путин заявил на коллегии Минобороны РФ. По словам главы государства, доходы военных должны превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики.
Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в «Манеже» в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
Правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Об этом на большой итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Путин добавил, что в следующем году будут приняты решения по силовому блоку. По словам президента, нужно выровнять доходы в этой сфере. Это же должно коснуться и пенсий, отметил Путин. Ранее о необходимости увеличить зарплаты и пенсии военным Путин заявил на коллегии Минобороны РФ. По словам главы государства, доходы военных должны превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики. Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в «Манеже» в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.