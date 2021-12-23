Путин заявил о повышении пенсий в 2022 году

23 декабря 2021 в 17:53 Размер текста - 17 +

Пенсии силовиков будут проиндексированы, сказал президент Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Об этом на большой итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Путин добавил, что в следующем году будут приняты решения по силовому блоку. По словам президента, нужно выровнять доходы в этой сфере. Это же должно коснуться и пенсий, отметил Путин. Ранее о необходимости увеличить зарплаты и пенсии военным Путин заявил на коллегии Минобороны РФ. По словам главы государства, доходы военных должны превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики. Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в «Манеже» в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Об этом на большой итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Путин добавил, что в следующем году будут приняты решения по силовому блоку. По словам президента, нужно выровнять доходы в этой сфере. Это же должно коснуться и пенсий, отметил Путин. Ранее о необходимости увеличить зарплаты и пенсии военным Путин заявил на коллегии Минобороны РФ. По словам главы государства, доходы военных должны превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики. Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в «Манеже» в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.