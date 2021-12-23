Путин заявил о повышении пенсий в 2022 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Зарплата. Челябинск, зарплата, пять тысяч, конверт, серая зарплата, деньги, наличные, расчет, купюры, банкноты, бухгалтер, получка
Пенсии силовиков будут проиндексированы, сказал президент Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

Правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Об этом на большой итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции.

Путин добавил, что в следующем году будут приняты решения по силовому блоку. По словам президента, нужно выровнять доходы в этой сфере. Это же должно коснуться и пенсий, отметил Путин.

Ранее о необходимости увеличить зарплаты и пенсии военным Путин заявил на коллегии Минобороны РФ. По словам главы государства, доходы военных должны превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики.

Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в «Манеже» в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнить обещания прошлых лет о повышении пенсий россиянам по уровню инфляции. На ближайший год уже приняты соответствующие решения по пенсиям силовиков. Об этом на большой итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Правительство РФ должно будет сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. До сих пор нам это удавалось», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что индексация пенсий в 2022 году запланирована на уровне 5,9%, что заметно ниже уровня инфляции. Путин добавил, что в следующем году будут приняты решения по силовому блоку. По словам президента, нужно выровнять доходы в этой сфере. Это же должно коснуться и пенсий, отметил Путин. Ранее о необходимости увеличить зарплаты и пенсии военным Путин заявил на коллегии Минобороны РФ. По словам главы государства, доходы военных должны превышать зарплаты в ведущих отраслях экономики. Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря в «Манеже» в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...