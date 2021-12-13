В Минтруда отчитались о росте пенсий выше уровня инфляции

Согласно данным Минтруда РФ, пенсии в России растут быстрее, чем инфляция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсии в России на протяжении шести лет индексируются быстрее роста инфляции. Об этом URA.RU сообщили в Минтруда.

«С 2015 года инфляция нарастающим итогом составила 46%, а индексация указанных пенсий 55%», — сообщается в пресс-релизе ведомства. Там также подчеркивается, что пенсии в РФ увеличились на 11,1% за 2021 год, учитывая индексацию в 6,3% и единовременную выплату пенсионерам в 10 тыс. рублей.

Ранее зампредседателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что при резком росте пенсий возникнет резкий рост инфляции, что отрицательно скажется на работников бюджетных сфер и пенсионеров, чей единственный доход — госвыплаты. Депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин выразил мнение, что пенсионерам в России не доплачивают по 90 тысяч рублей из-за быстрого роста инфляции в стране.