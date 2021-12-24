Reuters: Россия продолжает наращивать военные силы возле Украины

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Первая совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны ЦВО на площади 1905 года. Екатеринбург, военная техника, техника, площадь 1905года, репетиция парада
По данным Maxar Techologies, возросла активность на восьми военных объектах РФ Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Новые спутниковые снимки, созданные американской частной компанией Maxar Technologies, доказывают, что Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и возле границ Украины. Об этом сообщает Reuters.

«За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии границы с Украиной», — говорится в заявлении Maxar Technologies. В российский гарнизон прибыло новое подразделение, состоящее из нескольких сотен бронетранспортеров, в том числе боевых машин пехоты серии БМП, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО, утверждают в компании.

Отмечается, что на 13 декабря спутниковое изображение той же базы показывало, что база наполовину пуста. Новые снимки указывают на возросшую активность на трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России.

Ранее сообщалось, что Bloomberg со ссылкой на данные оборонно-разведывательной компании Janes и украинский Совбез утверждало о 122 тысячах российских военных, размещенных на границе с Украиной. В ноябре американская газета Politico опубликовала фотографии со спутника, которые якобы подтверждают сосредоточение российских военных сил на границе с Украиной. Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал перемещения российских военных ответом на угрозу НАТО.

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Новые спутниковые снимки, созданные американской частной компанией Maxar Technologies, доказывают, что Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и возле границ Украины. Об этом сообщает Reuters. «За последний месяц наши спутниковые снимки с высоким разрешением позволили зафиксировать ряд новых российских войск в Крыму, а также на нескольких полигонах на западе России вдоль периферии границы с Украиной», — говорится в заявлении Maxar Technologies. В российский гарнизон прибыло новое подразделение, состоящее из нескольких сотен бронетранспортеров, в том числе боевых машин пехоты серии БМП, танков, самоходной артиллерии и средств ПВО, утверждают в компании. Отмечается, что на 13 декабря спутниковое изображение той же базы показывало, что база наполовину пуста. Новые снимки указывают на возросшую активность на трех объектах в Крыму и пяти объектах на западе России. Ранее сообщалось, что Bloomberg со ссылкой на данные оборонно-разведывательной компании Janes и украинский Совбез утверждало о 122 тысячах российских военных, размещенных на границе с Украиной. В ноябре американская газета Politico опубликовала фотографии со спутника, которые якобы подтверждают сосредоточение российских военных сил на границе с Украиной. Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал перемещения российских военных ответом на угрозу НАТО.
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