Bloomberg: РФ наращивает вооруженные силы у границы с Украиной

23 декабря 2021 в 19:11 Размер текста - 17 +

У границы с Украиной размещены 122 тысячи российских военных, сообщает Bloomberg Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия продолжает наращивать численность войск на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство напомнило, что одновременно Москва готовится к переговорам с Вашингтоном о гарантиях безопасности и прекращении расширения НАТО на Восток. «В настоящее время Россия имеет 122 тысячи военнослужащих в пределах 200 километров от границы. Спутниковые снимки показывают, что танки, артиллерия и системы ПВО были перемещены в приграничные районы недалеко от Украины с ноября», — передает Bloomberg со ссылкой на данные оборонно-разведывательной компании Janes и украинского Совета безопасности. Агентство отмечает, что на снимках отражено небольшое количество российских войск. Однако Janes не исключает, что Москва может быстро и скрытно усилить их с помощью поездов или самолетов. Эксперт по международной безопасности РАНХиГС Наталья Харитонова предположила, что развертывание армии не свидетельствует о том, что Москва намерена ее использовать. По ее мнению, это «классическая демонстрация силы», с помощью которой Россия хочет «как можно сильнее расстроить оппонента». Ранее в Кремле напомнили, что Москва вправе размещать свои войска на территории своей страны где угодно. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Информация о том, что Россия стягивает войска к границам с Украиной, фигурирует в иностранных СМИ с середины октября 2021 года. Впервые об этом сообщила The Washington Post. По данным газеты, панику в США и Европе вызвали видео в социальных сетях, на которых российские военные перевозят технику на юг и запад страны. В Кремле эти сообщения назвали вбросом, однако позднее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что перемещения войск РФ у границы с Украиной являются ответом на угрозу со стороны НАТО. Между тем, президент США Джо Байден предупредил, что Запад введет серьезные экономические санкции, если Москва нападет на Киев, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия продолжает наращивать численность войск на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg. Агентство напомнило, что одновременно Москва готовится к переговорам с Вашингтоном о гарантиях безопасности и прекращении расширения НАТО на Восток. «В настоящее время Россия имеет 122 тысячи военнослужащих в пределах 200 километров от границы. Спутниковые снимки показывают, что танки, артиллерия и системы ПВО были перемещены в приграничные районы недалеко от Украины с ноября», — передает Bloomberg со ссылкой на данные оборонно-разведывательной компании Janes и украинского Совета безопасности. Агентство отмечает, что на снимках отражено небольшое количество российских войск. Однако Janes не исключает, что Москва может быстро и скрытно усилить их с помощью поездов или самолетов. Эксперт по международной безопасности РАНХиГС Наталья Харитонова предположила, что развертывание армии не свидетельствует о том, что Москва намерена ее использовать. По ее мнению, это «классическая демонстрация силы», с помощью которой Россия хочет «как можно сильнее расстроить оппонента». Ранее в Кремле напомнили, что Москва вправе размещать свои войска на территории своей страны где угодно. URA.RU направило запрос в Министерство обороны РФ. На момент публикации ответ не был получен. Информация о том, что Россия стягивает войска к границам с Украиной, фигурирует в иностранных СМИ с середины октября 2021 года. Впервые об этом сообщила The Washington Post. По данным газеты, панику в США и Европе вызвали видео в социальных сетях, на которых российские военные перевозят технику на юг и запад страны. В Кремле эти сообщения назвали вбросом, однако позднее посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что перемещения войск РФ у границы с Украиной являются ответом на угрозу со стороны НАТО. Между тем, президент США Джо Байден предупредил, что Запад введет серьезные экономические санкции, если Москва нападет на Киев, передает RT.