Посол объяснил появление российских войск на украинской границе

09 декабря 2021 в 08:11 Размер текста - 17 +

Россия перемещает войска вдоль границы Украины, поскольку видит непосредственную угрозу от НАТО, заявил Андрей Келин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Перемещения российских войск у границы с Украиной являются ответом на угрозу со стороны НАТО. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. При этом дипломат отметил, что разговоры о возможном вторжении России на Украину — это попытка дестабилизировать ситуацию. «Он [Генеральный штаб ВС РФ] перемещает войска вдоль границы, потому что видит ясную и непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое наращивает инфраструктуру и все больше приближает войска к российской границе. Конечно, мы принимаем меры предосторожности», — рассказал Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4. Посол упомянул, что вопрос продвижения НАТО на восток обсудили в своем разговоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. По словам Келина, для Москвы это представляет «явную и непосредственную угрозу». Он назвал Североатлантический альянс агрессивным и предположил, что тот может нанести удар по территории России с близкого расстояния. Посол заявил, что Москве нужны серьезные гарантии, что этого не произойдет. Келин также отметил, что все разговоры о возможном вторжении России на территорию Украины направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию. По его словам, это было провокацией, придуманной западными СМИ. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно должно состояться зимой 2022 года. Москва якобы должна ударить по территории Украины с юга, после чего захватить восточную часть Украины и оккупировать Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данный материал фальсификацией времен Второй мировой войны и обвинила немецких журналистов в антисемитизме, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация Bild лишена здравого смысла, поскольку Россия не собирается ни на кого нападать. Между тем, Байден предупредил, что Запад введет серьезные экономические санкции, если Москва нападет на Киев, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перемещения российских войск у границы с Украиной являются ответом на угрозу со стороны НАТО. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. При этом дипломат отметил, что разговоры о возможном вторжении России на Украину — это попытка дестабилизировать ситуацию. «Он [Генеральный штаб ВС РФ] перемещает войска вдоль границы, потому что видит ясную и непосредственную угрозу со стороны НАТО, которое наращивает инфраструктуру и все больше приближает войска к российской границе. Конечно, мы принимаем меры предосторожности», — рассказал Андрей Келин в интервью британскому телеканалу Channel 4. Посол упомянул, что вопрос продвижения НАТО на восток обсудили в своем разговоре президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден. По словам Келина, для Москвы это представляет «явную и непосредственную угрозу». Он назвал Североатлантический альянс агрессивным и предположил, что тот может нанести удар по территории России с близкого расстояния. Посол заявил, что Москве нужны серьезные гарантии, что этого не произойдет. Келин также отметил, что все разговоры о возможном вторжении России на территорию Украины направлены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию. По его словам, это было провокацией, придуманной западными СМИ. Ранее немецкое издание Bild опубликовало «план вторжения» России на Украину. По данным источника СМИ в НАТО, оно должно состояться зимой 2022 года. Москва якобы должна ударить по территории Украины с юга, после чего захватить восточную часть Украины и оккупировать Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данный материал фальсификацией времен Второй мировой войны и обвинила немецких журналистов в антисемитизме, передает агентство Nation News. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что публикация Bild лишена здравого смысла, поскольку Россия не собирается ни на кого нападать. Между тем, Байден предупредил, что Запад введет серьезные экономические санкции, если Москва нападет на Киев, передает RT.