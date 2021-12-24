Глава «Нафтогаза» признал зависимость Украины от России

25 декабря 2021 в 10:09 Размер текста - 17 +

Украина не может получать газ из альтернативных источников, заявил Юрий Витренко Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Украине приходится пользоваться российским газом, поскольку пока она не может обеспечить его поступление из альтернативных источников. Об этом сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Чтобы получать сжиженный природный газ, Киеву нужна помощь Польши. «Физически судна с LNG (сжиженным природным газом, прим. URA.RU) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — приводит слова Юрия Витренко РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина». По словам главы «Нафтогаза», чтобы получать топливо через Варшаву, нужно модернизировать систему газопроводов. Для этого нужны инвестиции со стороны польских властей, которые пока не спешат вкладываться в проект. По словам Витренко, Варшава ждет, когда Европа предоставит деньги на эти цели. Еще один способ доставки сжиженного природного газа на Украину — через пролив Босфор. Однако Турция не пропускает LNG-танкеры по этому маршруту, уточнил Витренко. Он предположил, что корабли смогут проходить по новому Стамбульскому каналу, но пока такой возможности нет. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Украина в ближайшие годы намерена уменьшить потребление газа на 30-40%. Одновременно с этим Киев планирует нарастить добычу топлива внутри страны, передает «Федеральное агентство новостей». В тот же день «Нафтогаз» сообщил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине. Они опустошены на 80%. Витренко заявил, что компания будет вести добычу на шельфе Черного моря. К разработке украинских месторождений газа привлекут иностранных партнеров, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украине приходится пользоваться российским газом, поскольку пока она не может обеспечить его поступление из альтернативных источников. Об этом сообщил глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко. Чтобы получать сжиженный природный газ, Киеву нужна помощь Польши. «Физически судна с LNG (сжиженным природным газом, прим. URA.RU) в Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», — приводит слова Юрия Витренко РИА «Новости» со ссылкой на «РБК-Украина». По словам главы «Нафтогаза», чтобы получать топливо через Варшаву, нужно модернизировать систему газопроводов. Для этого нужны инвестиции со стороны польских властей, которые пока не спешат вкладываться в проект. По словам Витренко, Варшава ждет, когда Европа предоставит деньги на эти цели. Еще один способ доставки сжиженного природного газа на Украину — через пролив Босфор. Однако Турция не пропускает LNG-танкеры по этому маршруту, уточнил Витренко. Он предположил, что корабли смогут проходить по новому Стамбульскому каналу, но пока такой возможности нет. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Украина в ближайшие годы намерена уменьшить потребление газа на 30-40%. Одновременно с этим Киев планирует нарастить добычу топлива внутри страны, передает «Федеральное агентство новостей». В тот же день «Нафтогаз» сообщил об истощении крупнейших месторождений газа на Украине. Они опустошены на 80%. Витренко заявил, что компания будет вести добычу на шельфе Черного моря. К разработке украинских месторождений газа привлекут иностранных партнеров, передает RT.