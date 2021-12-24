Российский конкурент Boeing совершил первый полет

25 декабря 2021 в 12:36 Размер текста - 17 +

Серийное производство MC-21 затянулось из-за американских санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский самолет MC-21 с композитным крылом отечественного производства выполнил первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. Начало серийного производства авиалайнера, который должен будет работать в том же сегменте, что и американский Boeing, затянулось на четыре года из-за западных санкций — разработчик не смог закупить импортные материалы для крыльев. «Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании „Иркут“ Объединенной авиастроительной корпорации. Полет прошел в штатном режиме», — сообщила пресс-служба Ростеха на официальном сайте госкорпорации. Это первый российский самолет с крылом из отечественных композитных материалов. Перейти на импортозамещение в производстве авиалайнера пришлось из-за санкций США. В 2018 году Вашингтон ввел отграничения в отношении концерна «Аэрокомпозит», который является разработчиком и поставщиком крыльев для MC-21. Из-за этого он не смог приобрести импортные материалы. В результате было решено перейти на отечественные составляющие, разработанные при участии МГУ и Росатома. Российские крылья обошлись в 4,4 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что отечественные технологии при производстве MC-21 позволили увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость. По словам Мантурова, сейчас изготовлены крылья для двух самолетов. Сертифицировать изменения, внесенные в конструкцию, планируют во второй половине 2022 года. MC-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Он может вмещать в себя от 163 до 211 пассажиров. Его называли прямым конкурентом Boing. Предполагалось, что серийное производство авиалайнера начнется в 2018 году, но из-за санкций США его перенесли на 2021 год. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский самолет MC-21 с композитным крылом отечественного производства выполнил первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха. Начало серийного производства авиалайнера, который должен будет работать в том же сегменте, что и американский Boeing, затянулось на четыре года из-за западных санкций — разработчик не смог закупить импортные материалы для крыльев. «Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода — филиала компании „Иркут“ Объединенной авиастроительной корпорации. Полет прошел в штатном режиме», — сообщила пресс-служба Ростеха на официальном сайте госкорпорации. Это первый российский самолет с крылом из отечественных композитных материалов. Перейти на импортозамещение в производстве авиалайнера пришлось из-за санкций США. В 2018 году Вашингтон ввел отграничения в отношении концерна «Аэрокомпозит», который является разработчиком и поставщиком крыльев для MC-21. Из-за этого он не смог приобрести импортные материалы. В результате было решено перейти на отечественные составляющие, разработанные при участии МГУ и Росатома. Российские крылья обошлись в 4,4 миллиарда рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Он отметил, что отечественные технологии при производстве MC-21 позволили увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость. По словам Мантурова, сейчас изготовлены крылья для двух самолетов. Сертифицировать изменения, внесенные в конструкцию, планируют во второй половине 2022 года. MC-21 — среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения. Он может вмещать в себя от 163 до 211 пассажиров. Его называли прямым конкурентом Boing. Предполагалось, что серийное производство авиалайнера начнется в 2018 году, но из-за санкций США его перенесли на 2021 год.