Вирусолог нашел плюсы в заражении «Омикроном» после вакцинации

После перенесенного COVID-19 вакцинированные будут иметь плотный иммунитет против коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Если вакцинированный против COVID-19 человек заразится омикрон-штаммом коронавируса, то он сможет легко перенести болезнь, а после выздоровления иметь абсолютную защиту от этой инфекции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Важно то, что заболевают вакцинированные, и это хорошо, потому что у них есть иммунитет, поэтому заболевание „Омикроном“ будет протекать легко. Легче, чем у не вакцинированных. С другой стороны, перенеся эту инфекцию в бессимптомной форме, люди будут очень хорошо защищены вообще от коронавируса. Они уже приобретут прочный иммунитет», — сказал URA.RU Петр Чумаков.

Профессор выразил уверенность, что такое свойство штамма «Омикрон» сделает население еще более устойчивым к коронавирусу. «Хорошо, что „Омикрон“ заражает в том числе вакцинированных. Все население будет крайне устойчиво к коронавирусу после того, как все это закончится», — объяснил ученый.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с URA.RU не исключил, что омикрон-штамм может стать последним при пандемии COVID-19. «Я считаю, что это вполне возможный сценарий. Об этом говорят люди, и я об этом говорю. Не исключено, что это будет последний штамм, но это не стопроцентная вероятность», — подчеркнул собеседник агентства.

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