Экс-посол Украины: Путин поручил Зеленскому уничтожить Порошенко

26 декабря 2021 в 22:38 Размер текста - 17 +

Экс-посол Украины заявил, что Владимир Путин считает врагом Петра Порошенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, если тот уничтожит карьеру бывшего главы Украины Петра Порошенко. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. «Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один. И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным — это как раз Порошенко, который если не за решеткой [будет], то [будет] под давлением, чтобы его политически уничтожать», — сказал Валерий Чалый в эфире телеканала Украина 24, заявление опубликовано на их сайте. Ранее Порошенко обвинили в госизмене и cодействии террористической организации. Экс-президент 18 декабря уехал из Украины после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку. Генпрокуратура Украины планирует попросить суд арестовать Порошенко, передает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин готов встретиться с лидером Украины Владимиром Зеленским, если тот уничтожит карьеру бывшего главы Украины Петра Порошенко. Об этом заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. «Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один. И сейчас условие встречи Зеленского с Путиным — это как раз Порошенко, который если не за решеткой [будет], то [будет] под давлением, чтобы его политически уничтожать», — сказал Валерий Чалый в эфире телеканала Украина 24, заявление опубликовано на их сайте. Ранее Порошенко обвинили в госизмене и cодействии террористической организации. Экс-президент 18 декабря уехал из Украины после того, как ГБР попыталось вручить ему повестку. Генпрокуратура Украины планирует попросить суд арестовать Порошенко, передает RT.