Петра Порошенко обвинили в госизмене

Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

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