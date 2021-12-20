Петра Порошенко обвинили в госизмене

Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене
Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщает портал «Украина.ру».
Новость дополняется
Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщает портал «Украина.ру». Новость дополняется