Петра Порошенко обвинили в госизмене

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Президент Украины Петр Порошенко, порошенко петр
Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене Фото:

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщает портал «Украина.ру».

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Бывшему президенту Украины Петру Порошенко предъявили обвинение в госизмене. Об этом сообщает портал «Украина.ру». Новость дополняется
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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