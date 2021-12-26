Депутат гордумы Ноябрьска Дмитрий Бавдурный разорвал сотрудничество с ЛДПР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат городской думы Ноябрьска (ЛДПР) Дмитрий Бавдурный выступил с заявлением после своей досрочной отставки, в котором заявил о несогласии с политикой партии ЛДПР. Об это он сообщил в instagram-аккаунте. Источники в политических кругах ЯНАО говорят о том, что политик решил уйти в другую партию.

«Я категорически не согласен с политикой, проводимой партией, в которой я состою. С партией ЛДПР», — сообщил Дмитрий Бавдурный.

Помимо этого политик заявил, что принял решение о досрочном сложении полномочий из-за переезда в Тюмень и открытии юридической фирмы. В политических кругах ЯНАО говорят, что данное заявление Дмитрия Бавдурного в ЛДПР не простят, и это должно закончить их сотрудничество.

«Бавдурный выступил с весьма странным заявлением, которое показывает, насколько он был не готов к шумихе вокруг его отставки. Скорее всего, он понял, что его планы на возвращение на госслужбу не будут реализованы, поэтому и рассказал о некоем частном юридическом агентстве. Что касается его выпада в адрес ЛДПР — нет сомнения, что ему этого партийцы не простят. Громко брошенное заявление навсегда лишило экс-депутата шанса на дальнейшее сотрудничество с „соколами Жириновского“. Впрочем, если он решил переметнуться под чужие знамена, этот выпад оправдан», — рассказал URA.RU источник.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат городской думы Ноябрьска Дмитрий Бавдурный, который в прошлом был замешан в секс-скандале, досрочно сложил полномочия. Данное решение было принято на заседании гордумы 23 декабря 2021 года.

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