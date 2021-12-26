Десятки Дедов Морозов, раздали подарки на улицах Екатеринбурга

Мероприятие проводилось в честь завершения «Елки желаний — 2022» (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В центре Екатеринбурга волонтеры прошли колонной в костюмах Дедов Морозов, Снегурочек и других сказочных персонажей. Добровольцы танцевали и раздавали прохожим подарки.

«Колонна Дедов Морозов, Снегурочек и их помощники вышли на улицы Екатеринбурга, чтобы поздравить прохожих с наступающим праздником. <…> Жители Екатеринбурга с удовольствием присоединились к новогоднему карнавалу. Без подарка и хорошего настроения не остался никто», — сообщается на странице добровольческого движения «Дорогами добра» в социальной сети «ВКонтакте».

Сказочные герои не только вручали подарки, но и устроили для жителей города танцевальный флешмоб. Отмечается, что мероприятие проводилось в честь завершения благотворительного проекта «Елка желаний — 2022».