Минздрав дал разрешение южнокорейской компании Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp провести третью фазу клинических испытаний препарата нафабеллтан на пациентах с коронавирусом. После успешного завершения данного этапа можно будет зарегистрировать лекарство в России.
«Южнокорейская Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы международных клинических испытаний препарата нафамостат мезилат (торговое наименование — нафабеллтан) на пациентах, госпитализированных с коронавирусом», — пишут «Ведомости». Отмечается, что во время заключительной фазы исследований препарат будет оцениваться на эффективность и безопасность для пациентов.
На данный момент корейские препараты не используются для лечения COVID-19, однако препятствий для этого нет, рассказал изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Если заключительная фаза испытаний пройдет успешно, нафабеллтан смогут использовать для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса, «прямых конкурентов у него не будет», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.
Минздрав дал разрешение южнокорейской компании Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp провести третью фазу клинических испытаний препарата нафабеллтан на пациентах с коронавирусом. После успешного завершения данного этапа можно будет зарегистрировать лекарство в России. «Южнокорейская Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы международных клинических испытаний препарата нафамостат мезилат (торговое наименование — нафабеллтан) на пациентах, госпитализированных с коронавирусом», — пишут «Ведомости». Отмечается, что во время заключительной фазы исследований препарат будет оцениваться на эффективность и безопасность для пациентов. На данный момент корейские препараты не используются для лечения COVID-19, однако препятствий для этого нет, рассказал изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Если заключительная фаза испытаний пройдет успешно, нафабеллтан смогут использовать для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса, «прямых конкурентов у него не будет», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Ранее Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. «МИР 19» — ингаляционный препарат, который препятствует размножению коронавируса. Лекарство будет блокировать репликацию, репродукцию SARS-CoV-2.