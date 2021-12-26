26 декабря 2021

В РФ хотят зарегистрировать южнокорейский препарат от COVID. «Прямых конкурентов у него не будет»

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Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг южной кореи
После успешного прохождения третьей фазы исследований препарат можно будет зарегистрировать в РФ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минздрав дал разрешение южнокорейской компании Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp провести третью фазу клинических испытаний препарата нафабеллтан на пациентах с коронавирусом. После успешного завершения данного этапа можно будет зарегистрировать лекарство в России.

«Южнокорейская Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы международных клинических испытаний препарата нафамостат мезилат (торговое наименование — нафабеллтан) на пациентах, госпитализированных с коронавирусом», — пишут «Ведомости». Отмечается, что во время заключительной фазы исследований препарат будет оцениваться на эффективность и безопасность для пациентов.

На данный момент корейские препараты не используются для лечения COVID-19, однако препятствий для этого нет, рассказал изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Если заключительная фаза испытаний пройдет успешно, нафабеллтан смогут использовать для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса, «прямых конкурентов у него не будет», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Ранее Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. «МИР 19» — ингаляционный препарат, который препятствует размножению коронавируса. Лекарство будет блокировать репликацию, репродукцию SARS-CoV-2.

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Минздрав дал разрешение южнокорейской компании Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp провести третью фазу клинических испытаний препарата нафабеллтан на пациентах с коронавирусом. После успешного завершения данного этапа можно будет зарегистрировать лекарство в России. «Южнокорейская Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp получила разрешение Минздрава на проведение в России третьей фазы международных клинических испытаний препарата нафамостат мезилат (торговое наименование — нафабеллтан) на пациентах, госпитализированных с коронавирусом», — пишут «Ведомости». Отмечается, что во время заключительной фазы исследований препарат будет оцениваться на эффективность и безопасность для пациентов. На данный момент корейские препараты не используются для лечения COVID-19, однако препятствий для этого нет, рассказал изданию гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Если заключительная фаза испытаний пройдет успешно, нафабеллтан смогут использовать для лечения пациентов с тяжелым течением коронавируса, «прямых конкурентов у него не будет», — заявил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Ранее Минздрав России зарегистрировал средство для лечения COVID-19, об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства. «МИР 19» — ингаляционный препарат, который препятствует размножению коронавируса. Лекарство будет блокировать репликацию, репродукцию SARS-CoV-2.
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