26 декабря 2021

На Украине ожидают встречных требований от НАТО к России

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, нато, столтенберг йенс
НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ Фото:

В рамках договора о гарантиях безопасности НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев.

«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ».

Ранее Министерство иностранных дел РФ передало в НАТО предложения по гарантиям безопасности. В США заявили, что не намерены публично отвечать на предложения России, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересованна как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».

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В рамках договора о гарантиях безопасности НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. «Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ». Ранее Министерство иностранных дел РФ передало в НАТО предложения по гарантиям безопасности. В США заявили, что не намерены публично отвечать на предложения России, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересованна как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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