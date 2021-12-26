На Украине ожидают встречных требований от НАТО к России 27 декабря 2021 в 07:56 Размер текста - 17 + НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В рамках договора о гарантиях безопасности НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. «Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ». Ранее Министерство иностранных дел РФ передало в НАТО предложения по гарантиям безопасности. В США заявили, что не намерены публично отвечать на предложения России, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересованна как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В рамках договора о гарантиях безопасности НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. «Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ». Ранее Министерство иностранных дел РФ передало в НАТО предложения по гарантиям безопасности. В США заявили, что не намерены публично отвечать на предложения России, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересованна как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям