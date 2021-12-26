На Украине ожидают встречных требований от НАТО к России

НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в ОДКБФото: NIDS/NATO Multimedia Library
В рамках договора о гарантиях безопасности НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев.
«Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ».
Ранее Министерство иностранных дел РФ передало в НАТО предложения по гарантиям безопасности. В США заявили, что не намерены публично отвечать на предложения России, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересованна как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».
В рамках договора о гарантиях безопасности НАТО может потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Евгений Мураев. «Я думаю, что будут встречные требования у НАТО. Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения», — сказал Мураев в эфире украинского телеканала «НАШ». Ранее Министерство иностранных дел РФ передало в НАТО предложения по гарантиям безопасности. В США заявили, что не намерены публично отвечать на предложения России, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересованна как можно скорее получить ответ по гарантиям безопасности, сообщает «Национальная служба новостей».