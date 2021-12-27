В ВОЗ пообещали скоро признать российскую вакцину «Спутник V»

Процесс сертификации «Спутника V» может быть завершен в начале 2022 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может сертифицировать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в начале 2022 года. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«ВОЗ и РФПИ встретились в конце ноября, чтобы обсудить необходимость дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцины. Подача данных ожидается к концу декабря 2021 года, и я надеюсь, что вскоре после этого процесс будет завершен», — сказал Клюге в интервью ТАСС.

Представитель ВОЗ отметил, что длительный процесс признания вакцины не связан с его политизацией. «Это, безусловно, не политика. ВОЗ — организация, основанная на научных доказательствах», — заключил Клюге.

Ранее в ВОЗ сообщили, что причиной задержки сертификации «Спутника V» является оценка технического досье вакцины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что российской вакцине важно как можно скорее получить сертификат ВОЗ, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия пока не предоставила все необходимые данные для сертификации вакцины, сообщает агентство Nation News.

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