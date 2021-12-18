В ВОЗ объяснили причину задержки признания «Спутника V»

В настоящее время ученые продолжают оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V». Такую причину задержки признания вакцины назвала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.
«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину „Спутник V“ и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — заявила Харрис в беседе с RT.
Представитель ВОЗ уточнила, что неправильно считать, что ВОЗ лицензирует препараты только западного производства. Она привела в пример вакцины из Китая и Индии, которые утвердили.
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что «Спутник V» удалось адаптировать под «Омикрон». По его словам, эта вакцина способна защитить от заражения новым штаммом коронавируса.
В настоящее время ученые продолжают оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V». Такую причину задержки признания вакцины назвала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. «Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину „Спутник V“ и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — заявила Харрис в беседе с RT. Представитель ВОЗ уточнила, что неправильно считать, что ВОЗ лицензирует препараты только западного производства. Она привела в пример вакцины из Китая и Индии, которые утвердили. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что «Спутник V» удалось адаптировать под «Омикрон». По его словам, эта вакцина способна защитить от заражения новым штаммом коронавируса.