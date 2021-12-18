18 декабря 2021

В ВОЗ объяснили причину задержки признания «Спутника V»

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Вакцинация. Москва, спутник, вакцина, вакцинация, спутник v
Представитель ВОЗ ответила, почему «Спутник V» все еще не признали Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В настоящее время ученые продолжают оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V». Такую причину задержки признания вакцины назвала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

«Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину „Спутник V“ и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — заявила Харрис в беседе с RT.

Представитель ВОЗ уточнила, что неправильно считать, что ВОЗ лицензирует препараты только западного производства. Она привела в пример вакцины из Китая и Индии, которые утвердили.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что «Спутник V» удалось адаптировать под «Омикрон». По его словам, эта вакцина способна защитить от заражения новым штаммом коронавируса.

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В настоящее время ученые продолжают оценивать техническое досье на российскую вакцину «Спутник V». Такую причину задержки признания вакцины назвала официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис. «Причины: мы по-прежнему оцениваем техническое досье на вакцину „Спутник V“ и ждем дополнительную информацию. Но оценка, процесс, продолжается», — заявила Харрис в беседе с RT. Представитель ВОЗ уточнила, что неправильно считать, что ВОЗ лицензирует препараты только западного производства. Она привела в пример вакцины из Китая и Индии, которые утвердили. Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что «Спутник V» удалось адаптировать под «Омикрон». По его словам, эта вакцина способна защитить от заражения новым штаммом коронавируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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