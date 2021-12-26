26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

В Челябинской области повысили плату за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь, Курара и коммунальные платежи, счетчик, счета, коммунальные услуги, платежи, квитанция, электричество
Минимальный взнос на капитальный ремонт увеличили почти на два рубля Фото:

В Челябинской области с 1 января 2022 года повысится плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Минимальный размер взноса за квадратный метр площади помещения составит 10,1 рубля. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения на 2022 год в размере 10,1 рубля. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сказано в постановлении.

В 2021 году плата за капитальный ремонт в Челябинской области составляет 8,6 рубля, в 2020 году она равнялась 8,2 рубля. Изменения стоимости оплаты капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома носят плановый характер.

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В Челябинской области с 1 января 2022 года повысится плата за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Минимальный размер взноса за квадратный метр площади помещения составит 10,1 рубля. Соответствующее постановление правительства региона опубликовано на официальном портале правовой информации. «Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на территории Челябинской области на один квадратный метр общей площади помещения на 2022 год в размере 10,1 рубля. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года», — сказано в постановлении. В 2021 году плата за капитальный ремонт в Челябинской области составляет 8,6 рубля, в 2020 году она равнялась 8,2 рубля. Изменения стоимости оплаты капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома носят плановый характер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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