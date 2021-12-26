Жителей ЯНАО ждет холодная предпраздничная неделя

Температура воздуха в ЯНАО опустится до -35 градусов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Синоптики прогнозируют холодную погоду на время предпраздничной недели в ЯНАО. Столбики термометров опустятся до -30 градусов. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского УГМС.

«В понедельник ожидается температура воздуха до -27 градусов, а местами до -32. Местами будет идти метель с прорывами ветра до 17 метров в секунду. Во вторник потепление до -20 градусов, местами до -28 с силой ветра до 12 метров в секунду. В среду температура воздуха опустится до -28, местами -35 градусов», — говорится в сообщении синоптиков.

По данным Gismeteo, в ЯНАО в последнюю неделю года температура воздуха опустится до -30 градусов. Местами сила ветра составит 10 метров в секунду. Синоптики прогнозируют выпадение осадков в виде снега.