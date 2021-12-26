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В Тюмени автомобиль после аварии откинуло на пешехода. Пострадавший находится в тяжелом состоянии

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ДТП произошло утром 27 декабря Фото:

В Тюмени после аварии с тремя автомобилями одну из машин отбросило на тротуар, где находился пешеход. Он получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

«Авария произошла утром 27 декабря в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Мельникайте. Столкнулись три автомобиля — „Лада-Гранта“, Hyundai и Daewoo. В результате ДТП, одна из машин наехала на пешехода. С тяжелыми травмами он был доставлен в одну из городских больниц», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Там уточнили, что травмы также получили пассажиры, находившиеся в автомобиле Hyundai. Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается.

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В Тюмени после аварии с тремя автомобилями одну из машин отбросило на тротуар, где находился пешеход. Он получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Авария произошла утром 27 декабря в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Мельникайте. Столкнулись три автомобиля — „Лада-Гранта“, Hyundai и Daewoo. В результате ДТП, одна из машин наехала на пешехода. С тяжелыми травмами он был доставлен в одну из городских больниц», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что травмы также получили пассажиры, находившиеся в автомобиле Hyundai. Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается.
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