В Тюмени после аварии с тремя автомобилями одну из машин отбросило на тротуар, где находился пешеход. Он получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
«Авария произошла утром 27 декабря в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Мельникайте. Столкнулись три автомобиля — „Лада-Гранта“, Hyundai и Daewoo. В результате ДТП, одна из машин наехала на пешехода. С тяжелыми травмами он был доставлен в одну из городских больниц», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
Там уточнили, что травмы также получили пассажиры, находившиеся в автомобиле Hyundai. Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается.
В Тюмени после аварии с тремя автомобилями одну из машин отбросило на тротуар, где находился пешеход. Он получил тяжелые травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. «Авария произошла утром 27 декабря в районе пересечения улиц 30 лет Победы и Мельникайте. Столкнулись три автомобиля — „Лада-Гранта“, Hyundai и Daewoo. В результате ДТП, одна из машин наехала на пешехода. С тяжелыми травмами он был доставлен в одну из городских больниц», — пояснили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там уточнили, что травмы также получили пассажиры, находившиеся в автомобиле Hyundai. Комментарий регионального департамента здравоохранения ожидается.