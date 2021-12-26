26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Курганец неправильно вернулся из Турции и получил штраф

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Клипарт. Курган, мелочь, монеты, зарплата, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
Жителя региона оштрафовали за нарушение Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Каргапольском районе (Курганская область) местного жителя оштрафовали на 15 000 рублей за то, что он не сообщил о своем иммунном статусе, когда вернулся из Турции. Данная информация была размещена 27 декабря на сайте областного Роспотребнадзора.

«Житель села привлечен к административной ответственности, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. <…> Ранее он побывал на отдыхе в Турецкой Республике, но не разместил информацию о своем иммунном статусе по прибытии в Россию», — указано в сообщении.

Мужчину из села Журавлево обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В 2021 году в районе всего обнаружили четыре таких нарушения.

Ранее жителя Петухова оштрафовали на 7 500 рублей за то же нарушение. По данным ведомства, сведения о своем иммунном статусе нужно отправить через портал Госуслуг в течение трех дней после прибытия в Россию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Каргапольском районе (Курганская область) местного жителя оштрафовали на 15 000 рублей за то, что он не сообщил о своем иммунном статусе, когда вернулся из Турции. Данная информация была размещена 27 декабря на сайте областного Роспотребнадзора. «Житель села привлечен к административной ответственности, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. <…> Ранее он побывал на отдыхе в Турецкой Республике, но не разместил информацию о своем иммунном статусе по прибытии в Россию», — указано в сообщении. Мужчину из села Журавлево обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В 2021 году в районе всего обнаружили четыре таких нарушения. Ранее жителя Петухова оштрафовали на 7 500 рублей за то же нарушение. По данным ведомства, сведения о своем иммунном статусе нужно отправить через портал Госуслуг в течение трех дней после прибытия в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...