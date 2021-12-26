Курганец неправильно вернулся из Турции и получил штраф

Жителя региона оштрафовали за нарушение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Каргапольском районе (Курганская область) местного жителя оштрафовали на 15 000 рублей за то, что он не сообщил о своем иммунном статусе, когда вернулся из Турции. Данная информация была размещена 27 декабря на сайте областного Роспотребнадзора.

«Житель села привлечен к административной ответственности, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей. <…> Ранее он побывал на отдыхе в Турецкой Республике, но не разместил информацию о своем иммунном статусе по прибытии в Россию», — указано в сообщении.

Мужчину из села Журавлево обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В 2021 году в районе всего обнаружили четыре таких нарушения.

Ранее жителя Петухова оштрафовали на 7 500 рублей за то же нарушение. По данным ведомства, сведения о своем иммунном статусе нужно отправить через портал Госуслуг в течение трех дней после прибытия в Россию.

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