Курганца оштрафовали за неправильное возвращение из Турции

Мужчина вернулся с отдыха в Турции и получил административное наказание Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Жителя города Петухово (Курганская область) оштрафовали на 7 500 рублей за то, что он не сообщил о своем прибытии из Турции. Данная информация была размещена 16 декабря на сайте областного Роспотребнадзора.

«Возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ в отношении жителя г. Петухово. Прибыв с отдыха из Турецкой Республики, он не разместил информацию о своем возвращении. <…> Гражданин привлечен к административной ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей», — указано в сообщении.

Представители Роспотребнадзора объяснили, что привитым и переболевшим в течение последних шести месяцев не нужно сдавать ПЦР-тест после въезда в Россию. При этом они должны внести на портал Госуслуг сведения о перенесенном заболевании или вакцинации в течение трех дней после прибытия из отпуска.

Ранее за нарушение антиковидных мер в Катайске оштрафовали компании «Равис» и «Добрыня». Суд обязал их выплатить по 200 тыс. рублей.