На каникулы увеличено число авиарейсов из Перми в Москву

В расписании появился дневной рейс до Москвы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Улететь из Перми в Москву стало проще — компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов между аэропортами Большое Савино и Шереметьево до трех в день. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэровокзала.

«Авиакомпания „Аэрофлот“ увеличила число рейсов из Перми в московский аэропорт Шереметьево до трех полетов в день. Летать по новому расписанию перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул», — говорится на сайте пермской воздушной гавани.

Ранее «Аэрофлот» выполнял только два рейса — утром и вечером. Теперь в расписании появился дневной перелет в 13:10. Его компания будет выполнять до 10 января 2022 года.