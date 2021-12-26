На каникулы увеличено число авиарейсов из Перми в Москву

Улететь из Перми в Москву стало проще — компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов между аэропортами Большое Савино и Шереметьево до трех в день. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэровокзала.
«Авиакомпания „Аэрофлот“ увеличила число рейсов из Перми в московский аэропорт Шереметьево до трех полетов в день. Летать по новому расписанию перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул», — говорится на сайте пермской воздушной гавани.
Ранее «Аэрофлот» выполнял только два рейса — утром и вечером. Теперь в расписании появился дневной перелет в 13:10. Его компания будет выполнять до 10 января 2022 года.
Улететь из Перми в Москву стало проще — компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов между аэропортами Большое Савино и Шереметьево до трех в день. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэровокзала. «Авиакомпания „Аэрофлот“ увеличила число рейсов из Перми в московский аэропорт Шереметьево до трех полетов в день. Летать по новому расписанию перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул», — говорится на сайте пермской воздушной гавани. Ранее «Аэрофлот» выполнял только два рейса — утром и вечером. Теперь в расписании появился дневной перелет в 13:10. Его компания будет выполнять до 10 января 2022 года.