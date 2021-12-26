26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

На каникулы увеличено число авиарейсов из Перми в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, уральские авиалинии, ural airlines, самолет, самолет в небе
В расписании появился дневной рейс до Москвы Фото:

Улететь из Перми в Москву стало проще — компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов между аэропортами Большое Савино и Шереметьево до трех в день. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэровокзала.

«Авиакомпания „Аэрофлот“ увеличила число рейсов из Перми в московский аэропорт Шереметьево до трех полетов в день. Летать по новому расписанию перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул», — говорится на сайте пермской воздушной гавани.

Ранее «Аэрофлот» выполнял только два рейса — утром и вечером. Теперь в расписании появился дневной перелет в 13:10. Его компания будет выполнять до 10 января 2022 года.

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Улететь из Перми в Москву стало проще — компания «Аэрофлот» увеличила число рейсов между аэропортами Большое Савино и Шереметьево до трех в день. Об этом сообщили в пресс-службе пермского аэровокзала. «Авиакомпания „Аэрофлот“ увеличила число рейсов из Перми в московский аэропорт Шереметьево до трех полетов в день. Летать по новому расписанию перевозчик планирует в период предпраздничных дней и новогодних каникул», — говорится на сайте пермской воздушной гавани. Ранее «Аэрофлот» выполнял только два рейса — утром и вечером. Теперь в расписании появился дневной перелет в 13:10. Его компания будет выполнять до 10 января 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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