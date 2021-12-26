Глава Губахи переизбрался на новый срок

Николая Лазейкина поддержали все депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты Губахинской городской думы 27 декабря продлили полномочия действующего руководителя Николая Лазейкина еще на один срок. За его кандидатуру проголосовали все парламентарии. Об этом URA.RU сообщил Николай Лазейкин.

«Все 100% депутатов проголосовали „за“. В округе все депутаты являются членами фракции „Единая Россия“, фракция приняла такое решение», — пояснил он, добавив, что по Уставу для утверждения в должности главы кандидат должен получить 2/3 голосов.

По итогам конкурсного отбора во второй тур, помимо Лазейкина, вышел также директор муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» Андрей Пальчун.

Николай Лазейкин возглавил округ в качестве «и.о.» в 2016 году, после того, как его предшественник Александр Борисов был избран депутатом заксобрания (сейчас — министр территориального развития). До этого он работал в должности замглавы Лысьвенского района.

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