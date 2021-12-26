26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Глава Губахи переизбрался на новый срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация мэра города Ситниковой Елены. Курган, депутат, чиновник, портфель, чемодан денег
Николая Лазейкина поддержали все депутаты Фото:

Депутаты Губахинской городской думы 27 декабря продлили полномочия действующего руководителя Николая Лазейкина еще на один срок. За его кандидатуру проголосовали все парламентарии. Об этом URA.RU сообщил Николай Лазейкин.

«Все 100% депутатов проголосовали „за“. В округе все депутаты являются членами фракции „Единая Россия“, фракция приняла такое решение», — пояснил он, добавив, что по Уставу для утверждения в должности главы кандидат должен получить 2/3 голосов.

По итогам конкурсного отбора во второй тур, помимо Лазейкина, вышел также директор муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» Андрей Пальчун.

Николай Лазейкин возглавил округ в качестве «и.о.» в 2016 году, после того, как его предшественник Александр Борисов был избран депутатом заксобрания (сейчас — министр территориального развития). До этого он работал в должности замглавы Лысьвенского района.

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Депутаты Губахинской городской думы 27 декабря продлили полномочия действующего руководителя Николая Лазейкина еще на один срок. За его кандидатуру проголосовали все парламентарии. Об этом URA.RU сообщил Николай Лазейкин. «Все 100% депутатов проголосовали „за“. В округе все депутаты являются членами фракции „Единая Россия“, фракция приняла такое решение», — пояснил он, добавив, что по Уставу для утверждения в должности главы кандидат должен получить 2/3 голосов. По итогам конкурсного отбора во второй тур, помимо Лазейкина, вышел также директор муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» Андрей Пальчун. Николай Лазейкин возглавил округ в качестве «и.о.» в 2016 году, после того, как его предшественник Александр Борисов был избран депутатом заксобрания (сейчас — министр территориального развития). До этого он работал в должности замглавы Лысьвенского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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