Глава Губахи переизбрался на новый срок

Депутаты Губахинской городской думы 27 декабря продлили полномочия действующего руководителя Николая Лазейкина еще на один срок. За его кандидатуру проголосовали все парламентарии. Об этом URA.RU сообщил Николай Лазейкин.
«Все 100% депутатов проголосовали „за“. В округе все депутаты являются членами фракции „Единая Россия“, фракция приняла такое решение», — пояснил он, добавив, что по Уставу для утверждения в должности главы кандидат должен получить 2/3 голосов.
По итогам конкурсного отбора во второй тур, помимо Лазейкина, вышел также директор муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» Андрей Пальчун.
Николай Лазейкин возглавил округ в качестве «и.о.» в 2016 году, после того, как его предшественник Александр Борисов был избран депутатом заксобрания (сейчас — министр территориального развития). До этого он работал в должности замглавы Лысьвенского района.
Депутаты Губахинской городской думы 27 декабря продлили полномочия действующего руководителя Николая Лазейкина еще на один срок. За его кандидатуру проголосовали все парламентарии. Об этом URA.RU сообщил Николай Лазейкин. «Все 100% депутатов проголосовали „за“. В округе все депутаты являются членами фракции „Единая Россия“, фракция приняла такое решение», — пояснил он, добавив, что по Уставу для утверждения в должности главы кандидат должен получить 2/3 голосов. По итогам конкурсного отбора во второй тур, помимо Лазейкина, вышел также директор муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» Андрей Пальчун. Николай Лазейкин возглавил округ в качестве «и.о.» в 2016 году, после того, как его предшественник Александр Борисов был избран депутатом заксобрания (сейчас — министр территориального развития). До этого он работал в должности замглавы Лысьвенского района.