11 декабря 2021
10 декабря 2021
09 декабря 2021

Глава Губахи попытается остаться на своем посту еще на пять лет

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Решетников в Кизеле и Губахе. Пермь
Николай Лазейкин (на фото — в центре) вновь поборется за кресло главы Фото:

Глава Губахинского городского округа Пермского края Николай Лазейкин попытается остаться на посту мэра еще на пять лет. Он прошел во второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета.

«Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа — главы администрации Губахинского городского округа. Во второй тур прошли два кандидата — Андрей Пальчун и Николай Лазейкин», — сообщает издание «Медиа КУБ» со ссылкой на пресс-службу администрации Губахи. На сайте мэрии указано, что Пальчун является директором муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» в Губахе.

Решение о назначении руководителя округа будет принято на заседании думы городского округа 27 декабря. Согласно решению гордумы, избранным считается кандидат, получивший большинство в две трети голосов от установленной численности депутатов думы. По закону, срок полномочий глав муниципалитетов Пермского края составляет пять лет.

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Глава Губахинского городского округа Пермского края Николай Лазейкин попытается остаться на посту мэра еще на пять лет. Он прошел во второй этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета. «Состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы городского округа — главы администрации Губахинского городского округа. Во второй тур прошли два кандидата — Андрей Пальчун и Николай Лазейкин», — сообщает издание «Медиа КУБ» со ссылкой на пресс-службу администрации Губахи. На сайте мэрии указано, что Пальчун является директором муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Русь» в Губахе. Решение о назначении руководителя округа будет принято на заседании думы городского округа 27 декабря. Согласно решению гордумы, избранным считается кандидат, получивший большинство в две трети голосов от установленной численности депутатов думы. По закону, срок полномочий глав муниципалитетов Пермского края составляет пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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