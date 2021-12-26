26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Житель Сургута выиграл 15 млн рублей в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет
Житель Сургута выиграл в лотерее, угадав комбинацию из 12 чисел Фото:

Житель Сургута (ХМАО) выиграл суперприз в гослотерее «Все или ничего», сумма его выигрыша составила 15 млн рублей. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».

«Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении „Столото“ за 300 руб. Сургутянин стал миллионером, отгадав все 12 чисел комбинации», — сказали в пресс-службе. По правилам быстрой лотереи «Все или ничего» необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного.

Ранее URA.RU писало, что за десять дней в лотерее стали победителями уже двое жителей ХМАО. Так жительница Сургута выиграла почти 20 млн рублей, а житель Ханты-Мансийска — девять.

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Житель Сургута (ХМАО) выиграл суперприз в гослотерее «Все или ничего», сумма его выигрыша составила 15 млн рублей. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото». «Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении „Столото“ за 300 руб. Сургутянин стал миллионером, отгадав все 12 чисел комбинации», — сказали в пресс-службе. По правилам быстрой лотереи «Все или ничего» необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Ранее URA.RU писало, что за десять дней в лотерее стали победителями уже двое жителей ХМАО. Так жительница Сургута выиграла почти 20 млн рублей, а житель Ханты-Мансийска — девять.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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