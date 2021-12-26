Житель Сургута выиграл 15 млн рублей в лотерею

Житель Сургута (ХМАО) выиграл суперприз в гослотерее «Все или ничего», сумма его выигрыша составила 15 млн рублей. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото».
«Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении „Столото“ за 300 руб. Сургутянин стал миллионером, отгадав все 12 чисел комбинации», — сказали в пресс-службе. По правилам быстрой лотереи «Все или ничего» необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного.
Ранее URA.RU писало, что за десять дней в лотерее стали победителями уже двое жителей ХМАО. Так жительница Сургута выиграла почти 20 млн рублей, а житель Ханты-Мансийска — девять.
Житель Сургута (ХМАО) выиграл суперприз в гослотерее «Все или ничего», сумма его выигрыша составила 15 млн рублей. Об этом URA.RU сообщает пресс-служба государственной лотереи «Столото». «Победитель еще не обратился за выигрышем. Известно лишь, что он купил билет в мобильном приложении „Столото“ за 300 руб. Сургутянин стал миллионером, отгадав все 12 чисел комбинации», — сказали в пресс-службе. По правилам быстрой лотереи «Все или ничего» необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Ранее URA.RU писало, что за десять дней в лотерее стали победителями уже двое жителей ХМАО. Так жительница Сургута выиграла почти 20 млн рублей, а житель Ханты-Мансийска — девять.