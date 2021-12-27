Турагенты спрогнозировали резкое падение цен на отдых

Цены на отдых постепенно начнут снижаться после новогодних праздников. О том, когда следует ждать падения цен, сообщили представители туриндустрии.
«Цены начнут постепенно падать с 15 января и достигнут минимума к 1 февраля», — поделился с «Известиями» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, сейчас стоимость отдыха в Турции на Новый год на двоих составляет 140-150 тысяч рублей, а к 1 февраля чек снизиться до 90 тысяч рублей. Такая же закономерность наблюдается и в случае с Египтом: праздничная неделя в этой стране обойдется туристам в 120 тысяч рублей, а после пиковых дат цены будут в районе 70-80 рублей за двоих.
В пресс-службе туроператора TUI Россия отметили, что в некоторых случаях цены на отдых падают с 8-9 числа, так как многие туристы, напротив, возвращаются домой. Однако, по прогнозам экспертов, в феврале падения цен ожидать не стоит. Самый лучший период для отдыха это зимой, отмечают они, — вторая половина января.
По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, выгоднее всего отправиться в путешествие на новогодние праздники в Египет, Турцию и ОАЭ. Представитель туриндустрии добавила, что Куба и Доминикана также будут отличными направлениями в этот период из-за дешевых туров.
Цены на отдых постепенно начнут снижаться после новогодних праздников. О том, когда следует ждать падения цен, сообщили представители туриндустрии. «Цены начнут постепенно падать с 15 января и достигнут минимума к 1 февраля», — поделился с «Известиями» гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, сейчас стоимость отдыха в Турции на Новый год на двоих составляет 140-150 тысяч рублей, а к 1 февраля чек снизиться до 90 тысяч рублей. Такая же закономерность наблюдается и в случае с Египтом: праздничная неделя в этой стране обойдется туристам в 120 тысяч рублей, а после пиковых дат цены будут в районе 70-80 рублей за двоих. В пресс-службе туроператора TUI Россия отметили, что в некоторых случаях цены на отдых падают с 8-9 числа, так как многие туристы, напротив, возвращаются домой. Однако, по прогнозам экспертов, в феврале падения цен ожидать не стоит. Самый лучший период для отдыха это зимой, отмечают они, — вторая половина января. По словам исполнительного директора Альянса туристических агентств Наталии Осиповой, выгоднее всего отправиться в путешествие на новогодние праздники в Египет, Турцию и ОАЭ. Представитель туриндустрии добавила, что Куба и Доминикана также будут отличными направлениями в этот период из-за дешевых туров.