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В Курганской области назвали число заболевших гонконгским гриппом

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцина от Covid-19. Курган, вакцина, прививка от гриппа, вакцинация, вакцина от коронавируса, прививка от ковид
Штамм гриппа выявили во время лабораторных исследований Фото:

В Курганской области за неделю 18 человек заболели гонконгским гриппом (H3N2). Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора.

«За 51 неделю 2021 года (20.12.2021 — 26.12.2021) в Курганской области зарегистрировано 9919 случаев ОРВИ, в том числе 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А (H3N2), штаммы которого входят в состав сезонной вакцины от гриппа. В городе Кургане зарегистрировано 5827 случаев ОРВИ», — указано в сообщении.

Представители Роспотребнадзора отметили, что прививка от гриппа есть у 434 646 жителей региона, что составляет 53,5% от населения. Среди привитых 108 524 ребенка.

Чаще всего от гонконгского гриппа страдают люди старше 65 лет. С 1968 по 1970 годы, по данным «Википедии», от этого гриппа погибло от одного до четырех миллионов человек.

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В Курганской области за неделю 18 человек заболели гонконгским гриппом (H3N2). Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора. «За 51 неделю 2021 года (20.12.2021 — 26.12.2021) в Курганской области зарегистрировано 9919 случаев ОРВИ, в том числе 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А (H3N2), штаммы которого входят в состав сезонной вакцины от гриппа. В городе Кургане зарегистрировано 5827 случаев ОРВИ», — указано в сообщении. Представители Роспотребнадзора отметили, что прививка от гриппа есть у 434 646 жителей региона, что составляет 53,5% от населения. Среди привитых 108 524 ребенка. Чаще всего от гонконгского гриппа страдают люди старше 65 лет. С 1968 по 1970 годы, по данным «Википедии», от этого гриппа погибло от одного до четырех миллионов человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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