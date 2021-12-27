В Курганской области назвали число заболевших гонконгским гриппом

28 декабря 2021 в 11:08 Размер текста - 17 +

Штамм гриппа выявили во время лабораторных исследований Фото: Екатерина Сычкова В Курганской области за неделю 18 человек заболели гонконгским гриппом (H3N2). Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора. «За 51 неделю 2021 года (20.12.2021 — 26.12.2021) в Курганской области зарегистрировано 9919 случаев ОРВИ, в том числе 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А (H3N2), штаммы которого входят в состав сезонной вакцины от гриппа. В городе Кургане зарегистрировано 5827 случаев ОРВИ», — указано в сообщении. Представители Роспотребнадзора отметили, что прививка от гриппа есть у 434 646 жителей региона, что составляет 53,5% от населения. Среди привитых 108 524 ребенка. Чаще всего от гонконгского гриппа страдают люди старше 65 лет. С 1968 по 1970 годы, по данным «Википедии», от этого гриппа погибло от одного до четырех миллионов человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Курганской области за неделю 18 человек заболели гонконгским гриппом (H3N2). Данная информация размещена на сайте областного Роспотребнадзора. «За 51 неделю 2021 года (20.12.2021 — 26.12.2021) в Курганской области зарегистрировано 9919 случаев ОРВИ, в том числе 18 лабораторно подтвержденных случаев гриппа А (H3N2), штаммы которого входят в состав сезонной вакцины от гриппа. В городе Кургане зарегистрировано 5827 случаев ОРВИ», — указано в сообщении. Представители Роспотребнадзора отметили, что прививка от гриппа есть у 434 646 жителей региона, что составляет 53,5% от населения. Среди привитых 108 524 ребенка. Чаще всего от гонконгского гриппа страдают люди старше 65 лет. С 1968 по 1970 годы, по данным «Википедии», от этого гриппа погибло от одного до четырех миллионов человек.