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В первые дни Нового года в Перми уменьшат количество автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые автобусы. Пермь, автобус, пермь
31 декабря автобусы в Перми будут ходить до 23:00 Фото:

Количество автобусов и трамваев на улицах Перми в первые дни 2022 года будет уменьшено. 1 и 2 января 2022 года в мэрии обещают выпустить на линии не менее 50% единиц техники, а после транспорт будет работать по воскресному расписанию.

«1 и 2 января 2022 года количество отправлений будет традиционно уменьшено, при этом на линиях будет находиться не менее 50% от общего количества транспортных средств. С 3 до 9 января весь транспорт будет работать по воскресным расписаниям», — говорится на сайте администрации Перми.

31 декабря автобусы будут ходить до 23:00, а трамваи по обычному расписанию. Актуальная информация о движении общественного транспорта размещена на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.

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Количество автобусов и трамваев на улицах Перми в первые дни 2022 года будет уменьшено. 1 и 2 января 2022 года в мэрии обещают выпустить на линии не менее 50% единиц техники, а после транспорт будет работать по воскресному расписанию. «1 и 2 января 2022 года количество отправлений будет традиционно уменьшено, при этом на линиях будет находиться не менее 50% от общего количества транспортных средств. С 3 до 9 января весь транспорт будет работать по воскресным расписаниям», — говорится на сайте администрации Перми. 31 декабря автобусы будут ходить до 23:00, а трамваи по обычному расписанию. Актуальная информация о движении общественного транспорта размещена на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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