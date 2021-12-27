В первые дни Нового года в Перми уменьшат количество автобусов

28 декабря 2021 в 11:39 Размер текста - 17 +

31 декабря автобусы в Перми будут ходить до 23:00 Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Количество автобусов и трамваев на улицах Перми в первые дни 2022 года будет уменьшено. 1 и 2 января 2022 года в мэрии обещают выпустить на линии не менее 50% единиц техники, а после транспорт будет работать по воскресному расписанию. «1 и 2 января 2022 года количество отправлений будет традиционно уменьшено, при этом на линиях будет находиться не менее 50% от общего количества транспортных средств. С 3 до 9 января весь транспорт будет работать по воскресным расписаниям», — говорится на сайте администрации Перми. 31 декабря автобусы будут ходить до 23:00, а трамваи по обычному расписанию. Актуальная информация о движении общественного транспорта размещена на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Количество автобусов и трамваев на улицах Перми в первые дни 2022 года будет уменьшено. 1 и 2 января 2022 года в мэрии обещают выпустить на линии не менее 50% единиц техники, а после транспорт будет работать по воскресному расписанию. «1 и 2 января 2022 года количество отправлений будет традиционно уменьшено, при этом на линиях будет находиться не менее 50% от общего количества транспортных средств. С 3 до 9 января весь транспорт будет работать по воскресным расписаниям», — говорится на сайте администрации Перми. 31 декабря автобусы будут ходить до 23:00, а трамваи по обычному расписанию. Актуальная информация о движении общественного транспорта размещена на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.